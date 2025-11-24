1313 Yards: Smith-Njigba sitzt "Megatron" im Nacken

Mehr als zehn Jahre ist es her, dass Calvin Johnson mit 1964 Receiving Yards in einer Saison den NFL-Rekord aufstellte, jetzt muss "Megatron" zittern. Jaxon Smith-Njigba steht nach elf Spielen schon bei 1313 Yards - macht der Starspieler der Seattle Seahawks so weiter, knackt er die 2000 und holt sich die Bestmarke in der Football-Profiliga.

"Es ist unglaublich. So konstant zu sein, ist schwierig", sagte Quarterback Sam Darnold und lobte die Arbeitsmoral seines Teamkollegen. "Es fängt mit seiner Einstellung und seiner Vorbereitung unter der Woche an."

Auch Mike Macdonald würdigte seinen Passfänger. "Er leistet Unglaubliches, gibt jeden Tag alles und ist ein großartiger Teamkollege, was fantastisch ist", erklärte der Headcoach, der "JSN" in der Umkleidekabine den Spielball überreichte.

Beim Sieg über die Tennessee Titans (30:24) stellte Smith-Njigba zwei Franchise-Rekorde auf. Er übertraf den Bestwert von DK Metcalf für Yards aus der Saison 2020/21 (1303). Außerdem durchbrach der Receiver zum achten Mal in dieser Spielzeit die 100-Yard-Marke - das gab es in Seattle noch nie.

"Das bedeutet mir sehr viel", sagte Smith-Njigba zu den Rekorden: "Diese Organisation ist einfach großartig. Hier haben schon viele großartige Receiver gespielt. Ehrlich gesagt sehe ich das als eine Auszeichnung für das gesamte Team. Ich bin glücklich, ein Seahawk zu sein."

Am Sonntag gelangen Smith-Njigba acht Catches für 167 Yards und zwei Touchdowns, darunter einer nach einem 63-Yard-Run. Calvin Johnson (40) hatte den NFL-Rekord 2012/13 im Trikot der Detroit Lions aufgestellt - er wackelt.