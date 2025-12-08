Achillessehnenriss: Saisonaus für Colts-Quarterback Jones

Für Quarterback Daniel Jones von den Indianapolis Colts ist wie befürchtet die NFL-Saison vorzeitig beendet. Wie Headcoach Shane Steichen am Montag bestätigte, zog sich der Spielmacher bei der 19:36-Niederlage am Sonntag bei den Jacksonville Jaguars einen Achillessehnenriss zu. Der 28-Jährige muss operiert werden und fällt demnach für den Rest der Spielzeit aus.

Jones, der die vergangenen beiden Spiele seines Teams mit einem gebrochenen Wadenbein bestritten hatte, war bereits im ersten Viertel ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen. Sein Saisonaus ist für die Colts im Rennen um die Play-off-Plätze ein bitterer Rückschlag. Nach der Niederlage bei den Jaguars steht Indianapolis bei einer Bilanz von 8:5 Siegen.

Noch ist unklar, wer am Sonntag (22.25 Uhr/RTL) bei den Seahawks als Quarterback der Colts auflaufen wird. Rookie Riley Leonard, der Jones gegen die Jaguars ersetzt hatte, habe sich laut Coach Steichen am rechten Knie verletzt, ein möglicher Einsatz sei noch offen.