Bruch im Handgelenk? Aaron Rodgers droht Pause

Footballstar Aaron Rodgers muss bei den Pittsburgh Steelers womöglich eine Auszeit einlegen. Nach ESPN-Informationen hat der Quarterback am Sonntag im NFL-Spiel gegen die Cincinnati Bengals (34:12) eine kleine Fraktur im linken Handgelenk erlitten, Rodgers wirft mit rechts.

Der 41-Jährige zog sich die Verletzung zu, als er Ende des zweiten Viertels nach einem harten Tackle auf dem Boden landete. Mason Rudolph spielte nach der Pause für die Steelers. Wie schlimm es Rodgers erwischt hat, soll eine Untersuchung am Montag zeigen.

"Wir haben in der Umkleidekabine geredet, und er hat mir den Finger gezeigt. Nicht den bösen, sondern den Zeigefinger, er sagte: 'Du gehst rein‘", so Rudolph. Der 30-Jährige brachte zwölf von 16 Pässen für 127 Yards an und warf einen Touchdown-Pass.

Für Pittsburgh (6:4 Siege) geht es im Rennen um ein Play-off-Ticket am Sonntag (19.00 Uhr MEZ) bei den Chicago Bears (7:3) weiter.