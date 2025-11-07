Esume würdigt die Colts: "Das heißeste Team in der NFL"

Für Patrick Esume hat der aktuelle Höhenflug der Indianapolis Colts auch viel mit der Stabilität von Daniel Jones zu tun. "Der ist sehr gefestigt, ruht in sich selbst, das brauchst du auf der Quarterback-Position", sagte der RTL-Experte dem SID vor dem Berlin Game zwischen den Colts und den Atlanta Falcons am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) im Olympiastadion.

Jones (28), der mit seinem Team in der National Football League (NFL) bislang sieben Siege aus neun Spielen holte und damit an der Spitze steht, sei zwar bei den New York Giants gescheitert, "hatte vielleicht mehr Tiefen als Höhen", so Esume. Dies habe aber auch Vorteile: "Der hat schon alles gesehen und ist nicht mehr so leicht aus dem Sattel zu stoßen."

Bei einer Erfolgsserie gehe es auch manchmal um das "Momentum" und den "Swag, den man hat. Den haben sie. Insgesamt sind sie das heißeste Team in der NFL", sagte der frühere Commissioner der European League of Football (ELF). Er gehe mit Blick auf das Duell am Wochenende davon aus, "dass es ein sehr lauflastiges Spiel wird. Hintenraus wird es dann wahrscheinlich wild. Es wird sich in den letzten zwei Minuten entscheiden. Das ist meine Prediction."