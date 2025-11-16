Football: New York Giants verlieren weiter

Nächster Quarterback, nächster Rückschlag: Auch beim Debüt von Jameis Winston haben die New York Giants ihre Niederlagenserie in der National Football League (NFL) fortgesetzt. Das 20:27 gegen die Green Bay Packers war für das Team aus dem Big Apple bereits die fünfte Pleite nacheinander.

Winston, Nummer-eins-Pick im Draft 2015, erhielt den Vorzug vor Routinier Russell Wilson und ersetzte die etatmäßige Nummer eins Jaxson Dart, der mit den Folgen einer Gehirnerschütterung kämpft. Dart (22) hatte Wilson (36) Ende September als Starting Quarterback abgelöst. Dass Winston gegen Green Bay beginnen darf, hatte Mike Kafka am Mittwoch bekannt gegeben. Der Interimstrainer ist Nachfolger des zu Wochenbeginn bei den Giants entlassenen Brian Daboll.

Winston wurde bei seiner Premiere zur tragischen Figur, da er 40 Sekunden vor Spielschluss eine Interception warf und damit die Niederlage praktisch besiegelte. Der 31-Jährige brachte 19 von 29 Pässen für 201 Yards Raumgewinn an. Winston warf keinen Touchdown-Pass, lief aber einmal selbst in die Endzone. Zweimal schaffte das Running Back Devin Singletary.

In einem lange engen Topspiel setzten sich die Buffalo Bills mit 44:32 gegen die Tampa Bay Buccaneers durch und hielten in der AFC East mit 7:3 Siegen Anschluss an die New England Patriots (9:2). Tampa (6:4) führt weiter die NFC South an.

Quarterback Josh Allen warf drei Touchdown-Pässe für die Bills und lief dreimal in die Endzone. Ihm unterliefen allerdings zwei Interceptions, zuvor waren es in neun Einsätzen insgesamt nur fünf gewesen.