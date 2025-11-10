Giants trennen sich von Headcoach Daboll

Die New York Giants haben sich als Reaktion auf die nächste bittere Niederlage in der Football-Profiliga NFL von ihrem Trainer Brian Daboll getrennt. Dies teilte die Franchise am Montag mit, tags zuvor hatten die Giants 20:24 bei den Chicago Bears verloren und erneut in den Schlussminuten eine Führung aus der Hand gegeben. Mit einer Bilanz von zwei Siegen und acht Niederlagen wird New York die Play-offs erneut verpassen.

"Die letzten Spielzeiten waren schlichtweg enttäuschend, und wir haben unsere Erwartungen an dieses Franchise nicht erfüllt. Wir verstehen die Frustration unserer Fans und werden daran arbeiten, ein deutlich verbessertes Produkt zu liefern", hieß es in einem gemeinsamen Statement des Präsidenten John Mara und des Vorsitzenden Steve Tisch.

Mike Kafka, bislang Assistenztrainer und Offensivkoordinator, wird das Team interimsmäßig übernehmen. Er war in den vergangenen zwei Jahren bei mehreren Teams als Headcoach im Gespräch gewesen.

Joe Schoen bleibt General Manager und leitet die Suche nach einem neuen Cheftrainer. "Wir sind der Meinung, dass Joe einen guten jungen Kern an Talenten zusammengestellt hat und freuen uns auf dessen Entwicklung", sagte Mara: "Leider haben die Ergebnisse der letzten drei Jahre nicht unseren Erwartungen entsprochen. Wir übernehmen die volle Verantwortung dafür und hoffen, dass wir den Erfolg erzielen, den unsere Fans erwarten."

Tisch sprach von "schwierigen Entscheidungen, die John und ich uns nicht leicht gemacht haben." Die Bosse aber seien "überzeugt, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Schritt ist und uns ermöglicht, nach vorn zu blicken."

Daboll hatte die Giants im Jahr 2022 übernommen und gleich in der ersten Saison in die Play-offs geführt. Dort schied das Team in der Divisional Round gegen die Philadelphia Eagles aus. Fortan kam New York nicht mehr in Schwung, Dabolls Bilanz war bei 20 Siegen, 40 Niederlagen und einem Unentschieden deutlich negativ.