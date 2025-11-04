Internationale NFL-Spiele "zweifellos der Katalysator"

Brett Gosper, Leiter Europa und Asien-Pazifik der NFL, verspricht sich auch vom anstehenden Berlin Game einen Aufmerksamkeitsschub für die US-Football-Profiliga. "Internationale Spiele sind zweifellos der Katalysator und sorgen für eine starke Dynamik in den Märkten für Fans", sagte der Australier im Interview mit Münchner Merkur/TZ.

Am Sonntag (15.30 Uhr/RTL) treffen im Olympiastadion die Indianapolis Colts und die Atlanta Falcons aufeinander. Das Duell betrachte die NFL wie auch alle anderen internationalen Spiele als "Mini-Super-Bowl", so Gosper. Das Engagement gehe dabei über den Spieltag hinaus, der Plan sei es, "diese Dynamik das ganze Jahr über aufrechtzuerhalten".

Ziel der Europa-Spiele ist laut Gosper, die Fangemeinde weltweit zu vergrößern und "unser Spiel in die Welt tragen. Wir haben den Ehrgeiz, in den kommenden Jahren zu einer echten globalen Sportliga zu werden. Das ist unsere Vision."

Die Gründung einer permanenten europäischen Franchise ist weiter kein Thema. "Das steht derzeit nicht im Fokus", so Gosper, "stattdessen werden wir mehr internationale Spiele in neuen Märkten und Städten austragen."