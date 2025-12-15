Kreuzbandriss bei Superstar Mahomes: "Es tut weh"

Erst das Aus im Play-off-Rennen, dann die Horrordiagnose: Am schlimmsten Tag seiner Karriere hat Footballstar Patrick Mahomes einen Kreuzbandriss erlitten und nun eine lange Pause vor sich. Nach der 13:16-Heimniederlage der Kansas City Chiefs im NFL-Duell gegen die Los Angeles Chargers bestätigte eine MRT-Untersuchung die Befürchtungen, Mahomes hatte sich kurz vor Spielende am linken Knie verletzt.

"Ich weiß nicht, warum das passieren musste", schrieb der 30-Jährige in den Sozialen Medien: "Und ich will nicht lügen, es tut weh. Aber jetzt können wir nur auf Gott vertrauen und jeden Tag aufs Neue kämpfen." Der dreimalige Super-Bowl-Champion dankte den Fans und allen, "die sich gemeldet und für mich gebetet haben". Er werde "stärker denn je zurückkommen".

Mahomes, der bislang von schweren Verletzungen verschont blieb, soll in den kommenden Tagen operiert werden. Ob er rechtzeitig zur neuen Saison wieder fit sein wird, ist offen.

Kansas City um die Starspieler Mahomes und Travis Kelce fehlt erstmals seit der Saison 2014/15 wieder in den Play-offs. Die Pleite gegen die Chargers war bereits die achte im 16. Spiel. Weil die direkten Konkurrenten Buffalo Bills, Houston Texans und Jacksonville Jaguars gewannen, ging rechnerisch für die Chiefs nichts mehr. Damit endet eine glanzvolle Zeit: Das Team aus Missouri hatte zuletzt in sechs NFL-Spielzeiten fünfmal im Super Bowl gestanden und dreimal den Titel geholt.

Nach dem Aus für Mahomes übernahm Gardner Minshew, seine Interception in den letzten Sekunden besiegelte das Schicksal der Chiefs. Zehn Play-off-Teilnahmen in Folge waren die zweitlängste Serie in der Geschichte der NFL. Den Rekord behalten nun die New England Patriots, die sich zwischen 2009 und 2019 elfmal nacheinander qualifiziert hatten.