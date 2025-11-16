Krimi im Bernabéu: Pleite für Coleman und die Commanders

Bei der NFL-Premiere in Spanien hat Footballprofi Brandon Coleman mit den Washington Commanders eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Das Team um den Deutsch-Amerikaner unterlag den Miami Dolphins im Estadio Santiago Bernabéu von Madrid nach einem teuren Fehler von Quarterback Marcus Mariota mit 13:16 nach Verlängerung.

Die gut 80.000 Fans sahen im Fußballtempel von Real Madrid ein Duell mit vielen Wendungen. Wenige Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit ließ Commanders-Returner Mike Sainristil beim Stand von 13:13 nach einem Punt der Dolphins den Ball fallen, Miami eroberte ihn, konnte anschließend aber nicht punkten. Washingtons Kicker Matt Gay setzte Sekunden vor Ablauf der 60 Minuten einen Field-Goal-Versuch aus 56 Yards daneben, es gab Verlängerung.

In der Overtime unterlief Mariota gleich beim ersten Passversuch eine Interception, Miami nutzte den Fehler und entschied das Spiel durch ein Field Goal von Riley Patterson. Offensive Tackle Coleman kam für die Commanders zum sechsten Einsatz in dieser Spielzeit. Washington steht nun bei 3:8 Siegen, Miami bei 4:7. Beide Teams haben kaum noch Chancen auf die Play-offs.

Madrid war die fünfte und letzte internationale Station der NFL in diesem Jahr. Am vergangenen Wochenende wurde erstmals in Berlin gespielt, davor in São Paulo/Brasilien, Dublin/Irland und London. In der britischen Metropole fanden gleich drei Begegnungen statt.