Lepper im Förderprogramm: "Mein Ziel ist die NFL"

Die freudige Nachricht über seine Chance auf einen Platz in der National Football League (NFL) erreichte den deutschen Footballspieler Felix Lepper in einer denkbar unpassenden Situation. "Ich war gerade am Bahnhof am Umsteigen. Kurz bevor ich in den Zug rein bin, hat das Handy geklingelt", verriet der 23 Jahre alte Hesse im SID-Gespräch über seine Nominierung für das International Player Pathway Program (IPP), dessen Kader die NFL am Montag offiziell bekannt gab.

Als Offensive Tackle ist Lepper einer von 13 Athleten aus aller Welt, die sich ab Januar zehn Wochen lang in Florida vorbereiten, um ihre Fähigkeiten vor den Scouts der NFL-Klubs unter Beweis zu stellen. "Jeder von uns will in die NFL. Das verbindet. Alle von uns reißen sich, um es auf gut Deutsch zu sagen, dafür den Arsch auf", sagte Lepper, der bislang bei den Hamburg Sea Devils in der European League of Football (ELF) spielte.

Über das Förderprogramm hatte es einst der Deutsche Jakob Johnson zu den New England Patriots geschafft. Im vergangenen Jahr nahmen Offensive Tackle Leander Wiegand (derzeit bei den New York Jets unter Vertrag), Tight End Maximilian Mang (New York Giants) und Kicker Lenny Krieg (Atlanta Falcons) am Programm teil.

Mit Mang von den New York Giants stand auch die neue deutsche Hoffnung des Förderprogramms bereits im Austausch. "Sachen fürs Mental Game, worauf ich mich vorbereiten muss", wurden Lepper dabei mitgegeben, der seine Chance unbedingt nutzen möchte: "Mittlerweile kann ich selbstbewusst sagen, dass mein Ziel die NFL ist."

Dabei hatte der 2,05 Meter große Offensive Tackle zu Beginn seiner Laufbahn noch ganz andere Ambitionen, als er bei den Göttingen Generals den Grundstein legte. "Ich wusste gar nichts vom Football. Ich bin ursprünglich dahin, weil ich einfach Sport machen wollte, bei dem ich abnehmen kann", sagte Lepper.