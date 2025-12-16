Mahomes am Knie operiert - Reha beginnt "unverzüglich"

Nur einen Tag nach seinem erlittenen Kreuzbandriss ist Footballstar Patrick Mahomes erfolgreich am linken Knie operiert worden. Das gaben die Kansas City Chiefs bei X bekannt. Den Eingriff nahm Dan Cooper, Teamarzt von NFL-Konkurrent Dallas Cowboys, am Montag vor. Quarterback Mahomes wird nach Klubangaben "unverzüglich" mit seiner Reha beginnen.

Laut Medienberichten wurde nicht nur das vordere Kreuzband, sondern auch das Außenband operativ versorgt. Der 30-Jährige steht nun vor einer monatelangen Pause und wird Teile der Vorbereitung verpassen. Ob Mahomes bis zum Start der neuen Saison wieder fit sein wird, ist offen. Der dreimalige Super-Bowl-Champion hatte sich am Sonntag kurz vor dem Ende des Heimspiels gegen die Los Angeles Chargers (13:16) verletzt, bei einem Tackling wurde sein linkes Knie überstreckt. Durch die Niederlage haben die Chiefs erstmals seit 2014/15 wieder die Play-offs der National Football League (NFL) verpasst.

Mahomes werde die Herausforderung "in Angriff nehmen, genau wie alles andere", sagte Headcoach Andy Reid: "Es gab schon einige richtig gute Quarterbacks mit der gleichen Verletzung, und die haben sich nach ihrer Rückkehr richtig gut geschlagen. Er wird sich reinhängen."

Unter anderem hatte sich Tom Brady Anfang der Saison 2008/09 einen Kreuzbandriss zugezogen - danach holte er noch vier seiner sieben Super-Bowl-Titel. "Je schneller man in der Reha ist, desto schneller kann man auch wieder den Sport ausüben, den man liebt", sagte Brady am Montag. Man müsse sich in den "Prozess wirklich voll reinhängen" und die Reha "so schnell wie möglich hinter sich bringen und dann wieder ins Training einsteigen".