Medien: Falcons ohne Penix Jr. - Jets wechseln Quarterback

Die Atlanta Falcons müssen in den kommenden Wochen wohl ohne Quarterback Michael Penix Jr. auskommen. Wie US-Medien berichteten, wurde der 25-Jährige von der Franchise auf die Verletztenliste gesetzt und verpasst damit mindestens die nächsten vier Begegnungen. Der Spielmacher zog sich demnach am Sonntag bei der 27:30-Niederlage nach Verlängerung gegen die Carolina Panthers eine Knieverletzung zu. Zudem laboriert er noch an einer Knochenprellung sowie Knieverstauchung, die er bereits zuvor erlitten hatte.

Als Quarterback-Ersatz steht nun der erfahrene Kirk Cousins bereit. Die Falcons haben nach einer bislang enttäuschenden NFL-Saison nur eine Bilanz von 3:7 Siegen, liegen damit im Rennen um die Play-off-Tickets weit zurück. Am Sonntag (22.25 Uhr) wartet nun das NFC-South-Duell bei den New Orleans Saints.

Auch bei den New York Jets steht Medienberichten zufolge ein Quarterback-Wechsel an. Nach einigen schwachen Auftritten muss Justin Fields auf die Bank, Routinier Tyrod Taylor übernimmt. Wie die Falcons haben die Jets kaum noch Chancen, vor dem Duell am Sonntag (19 Uhr) bei den Baltimore Ravens steht das Team aus dem "Big Apple" bei einer Bilanz von 2:8.