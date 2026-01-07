Nächste NFL-Entlassung: Ravens feuern Erfolgscoach Harbaugh

Die alljährliche Entlassungswelle nach der Hauptrunde in der nordamerikanischen Football-Liga NFL hat ihr nächstes Opfer gefordert. Der zweimalige Super-Bowl-Sieger Baltimore Ravens hat sich von seinem Headcoach John Harbaugh getrennt. Der 63-Jährige ist bereits der fünfte Cheftrainer, der nach dem Ende der "regular season" seinen Hut nehmen muss.

Mit 18 Jahren Amtszeit war Harbaugh die Nummer zwei unter den dienstältesten Trainern der NFL hinter Mike Tomlin von den Pittsburgh Steelers. Der Divisionsrivale war es auch, der Harbaughs Schicksal besiegelte: Das dramatische 24:26 am letzten Spieltag in Pittsburgh, durch das die Ravens die Play-offs verpassten, kostete den Super-Bowl-Sieger der Saison 2011/12 den Job. Sein Vertrag lief noch bis 2028.

Vor Baltimore hatten sich schon die Arizona Cardinals, die Las Vegas Raiders, die Cleveland Browns und die Atlanta Falcons von ihren Headcoaches getrennt. Bei anderen Franchises wie den Detroit Lions, den Dallas Cowboys oder den Washington Commanders mussten Offensive und/oder Defensive Coordinator gehen.