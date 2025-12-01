NFL: Allen mit Touchdown-Rekord bei Bills-Sieg

Quarterback-Star Josh Allen hat die Buffalo Bills in der Football-Liga NFL mit einem Rekord zum Sieg geführt. Der 29-Jährige erzielte beim 26:7 der Bills bei den Pittsburgh Steelers zu Beginn des letzten Viertels den 76. Rushing Touchdown seiner Karriere und übertraf damit Cam Newton, kein Quarterback hat in der NFL bislang mehr Punkte erlaufen.

Zudem warf Allen einen Touchdown und für insgesamt 123 Yards Raumgewinn, die Bills liegen mit 8:4 Siegen in der AFC East jedoch noch hinter den New England Patriots (10:2). Pittsburgh um Quarterback-Oldie Aaron Rodgers musste nach einem starken Saisonstart mit 4:1 Siegen dagegen die fünfte Niederlage in den vergangenen sieben Spielen hinnehmen.

Bestens in Form präsentierten sich einmal mehr die Seattle Seahawks. Das Team um Quarterback Sam Darnold gewann gegen die Minnesota Vikings mit 26:0 und verbesserte seine Bilanz nach dem sechsten Sieg aus den vergangenen sieben Spielen auf 9:3. Auch die Denver Broncos liegen mit einer Bilanz von 10:2 weiter voll auf Play-off-Kurs. Quarterback Bo Nix führte seine Mannschaft mit 321 geworfenen Yards zu einem 27:26-Sieg in der Overtime bei den Washington Commanders. Zudem besiegten die Los Angeles Chargers die Las Vegas Raiders mit 31:14.