Die Super-Bowl-Hot-Week auf Joyn
NFL - Atlanta Falcons: Ian Cunningham von den Chicago Bears neuer General Manager
- Veröffentlicht: 30.01.2026
- 06:25 Uhr
- ran.de
Die Atlanta Falcons haben einen neuen General Manager: Ian Cunningham wird zukünftig die Geschicke in Atlanta leiten.
Die Atlanta Falcons haben ihren neuen General Manager gefunden. Wie das Team bestätigte, wird Ian Cunningham von den Chicago Bears die Position übernehmen.
Der 40-Jährige hatte am Donnerstag ein Vorstellungsgespräch in Atlanta und setzte sich gegen den anderen Finalisten, James Liipfert von den Houston Texans, durch.
Cunningham ist seit 2022 Assistant GM bei den Bears und war maßgeblich an großen Trades beteiligt, darunter der Wechsel von Linebacker Roquan Smith zu den Baltimore Ravens und Defensive End Robert Quinn zu den Philadelphia Eagles.
Neuer GM bei den Atlanta Falcons: Matt Ryan ließ Stefanski mitentscheiden
Zuvor arbeitete er bei den Eagles, wo er von Director of College Scouting (2017) zum Director of Player Personnel (2021) aufstieg. Seine NFL-Karriere begann 2008 bei den Ravens als Personnel Assistant.
NFL - Injury Update: Schock-Geständnis von Josh Allen
Josh Allen (Buffalo Bills)
Josh Allen hat fast zwei Wochen nach der knappen 33:30-Niederlage seiner Buffalo Bills gegen die Denver Broncos verraten, dass er mit einem gebrochenen Knochen im Fuß auf dem Feld gestanden habe: "Es war keine optimale Situation und schmerzhaft während der letzten Wochen." Der Quarterback fügte hinzu, dass es eine alte Verletzung sei, die in Woche 16 gegen die Browns wieder aufgebrochen sei. Nun konnte er operiert werden und wird voraussichtlich zum Saisonstart bereit stehen.
Drake Maye (New England Patriots)
Schlechte und gute Nachrichten für die New England Patriots: Nachdem sich Drake Maye im Playoff-Spiel gegen die Denver Broncos offenbar an der Schulter verletzt hatte, konnte er in der ersten On-Field-Einheit vor dem Super Bowl nur eingeschränkt trainieren. Positiv jedoch: Dass er nicht komplett draußen saß, ist ein gutes Zeichen für einen Einsatz.
Robert Spillane (New England Patriots)
Etwas mehr Sorgen machen sich die Coaches in New England um Robert Spillane. Der Middle Linebacker, der in der Defense auch die Plays ansagt, musste die Partie in Denver bereits mit einer Knöchelverletzung verlassen. Im ersten Injury Report wurde er mit "DNP" aufgeführt, also "Did not Practice".
Zach Charbonnet (Seattle Seahawks)
Schlimme Nachricht für die Seattle Seahawks: Running Back Zach Charbonnet hat sich entgegen erster optimistischer Prognosen doch schwer verletzt. Der 25-Jährige zog sich beim Blowout-Sieg gegen die San Francisco 49ers in der Divisional Round einen Kreuzbandriss zu und wird nicht nur die restlichen Playoffs, sondern wohl auch einen erheblichen Teil der kommenden Saison verpassen.
Die Falcons hatten Anfang des Monats GM Terry Fontenot und Head Coach Raheem Morris entlassen. Fontenot konnte in fünf Jahren keine siegreiche Saison erzielen, Morris führte das Team in zwei Jahren zu jeweils 8-9-Bilanzen. Seit 2017 gab es weder Playoffs noch eine positive Bilanz.
Als neuen President of Football Operations holten die Falcons Ex-Quarterback Matt Ryan, der die Suche nach dem neuen Coach leitete und Kevin Stefanski am 17. Januar verpflichtete. Ryan räumte Stefanski laut "ESPN" Mitspracherecht bei der GM-Entscheidung ein.