NFL - Atlanta Falcons: Ian Cunningham von den Chicago Bears neuer General Manager

Die Atlanta Falcons haben ihren neuen General Manager gefunden. Wie das Team bestätigte, wird Ian Cunningham von den Chicago Bears die Position übernehmen.

Der 40-Jährige hatte am Donnerstag ein Vorstellungsgespräch in Atlanta und setzte sich gegen den anderen Finalisten, James Liipfert von den Houston Texans, durch.

Cunningham ist seit 2022 Assistant GM bei den Bears und war maßgeblich an großen Trades beteiligt, darunter der Wechsel von Linebacker Roquan Smith zu den Baltimore Ravens und Defensive End Robert Quinn zu den Philadelphia Eagles.