Die Rückkehr von Baker Mayfield zu den L.A. Rams verläuft alles andere als optimal. Am Ende stehen eine klare Pleite und eine Verletzung. So dürfte er sich das Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Team nicht vorgestellt haben. Baker Mayfield war im Sunday Night Game des zwölften NFL-Spieltags mit den Tampa Bay Buccaneers bei den Los Angeles Rams zu Gast. Der Spielmacher unterlag gegen sein Ex-Team klar mit 7:34 - und saß die zweite Halbzeit dabei nur auf der Bank. Nachdem er die Bucs im zweiten Viertel zu einem Tochdown geführt hatte, begab sich Mayfield in das Medical Tent an der Seitenlinie.

Der 30-Jährige, der zuvor bereits zwei Interceptions geworfen hatte, kehrte mit Verdacht auf eine Verstauchung der linken Schulter zunächst wieder auf das Spielfeld zurück.

Bridgewater übernahme für Mayfield Nach einem langen Passversuch landete er aber erneut auf dem Boden und schien wieder mit Schmerzen zu kämpfen. Nach der Pause kehrte er dann nicht mehr zurück. Eine Untersuchung soll am Montag Klarheit bringen. Stattdessen übernahm Teddy Bridgewarter, doch auch er konnte mit seinen 62 Passing Yards bei acht angebrachten Pässen an der klaren Pleite nichts ändern. Stattdessen waren es die L.A. Rams, die mit ihrer Vorstellung überzeugten. Wide Receiver Davante Adams fing zwei der drei Touchdown-Pässe seines Quarterbacks Matthew Stafford, auch Colby Parkinson durfte sich über einen Catch in der Endzone freuen.

