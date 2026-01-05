NFL: Browns entlassen ihren langjährigen Headcoach Stefanski

Die Cleveland Browns haben auf das erneut schwache Abschneiden in der NFL-Hauptrunde reagiert und ihren langjährigen Headcoach Kevin Stefanski entlassen. Die Franchise aus der amerikanischen Football-Profiliga verkündete das Aus für den 43-Jährigen nach dem letzten Saisonspiel bei den Cincinnati Bengals (20:18).

Trotz des Endspurts mit zwei Siegen verantwortete Stefanski, der sechs Jahre für Cleveland tätig war, erneut das frühe Saison-Aus: Mit fünf Siegen und zwölf Niederlagen belegten die Browns im zweiten Jahr in Folge den letzten Platz in der AFC North.

"Er ist ein großartiger Football-Trainer und ein noch besserer Mensch. Wir schätzen seinen unermüdlichen Einsatz und sein Engagement für unsere Organisation sehr, aber unsere Ergebnisse der vergangenen beiden Saisons waren nicht zufriedenstellend", erklärten die Team-Besitzer Jimmy und Dee Haslam in einer Stellungnahme.

2020 war Stefanski bei den Browns eingestiegen. In seinem Premierenjahr führte er Cleveland zum ersten Mal seit 18 Jahren zurück in die Play-offs, wofür er als NFL-Trainer des Jahres ausgezeichnet wurde, was ihm während seiner Zeit bei den Browns gleich zweimal gelang. Weniger als zwei Jahre nach seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung folgte nun das Aus.

Andrew Berry, der 2020 zusammen mit Stefanski nach Cleveland kam, behält dagegen seine Position als General Manager. "Andrew wird umgehend mit der sorgfältigen Suche nach einem herausragenden neuen Cheftrainer und Anführer für unser Football-Team beginnen", hieß es seitens der Browns, die auf "einen vielversprechenden jungen Kern" im Team aufbauen wollen.

Stefanski ist damit der zweite Headcoach, der einen Tag nach dem Saisonende entlassen wurde. Auch die Atlanta Falcons hatten ihren Trainer Raheem Morris am Montag vorzeitig freigestellt.