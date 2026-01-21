Dass sein ehemaliger Cheftrainer Kevin Stefanski künftig bei einem Division-Rivalen coacht, reißt bei Baker Mayfield offenbar alte Wunden auf. Von Franziska Wendler Diese beiden sind ganz offensichtlich nicht im Guten auseinandergegangen. Dass die Atlanta Falcons Kevin Stefanski als ihren neuen Head Coach installiert haben, hat bei Baker Mayfield offenbar alte Verletzungen zum Vorschein gebracht. Der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers, dessen Zeit bei den Cleveland Browns einst unter Stefanski zu Ende ging, hat auf seinem "X"-Account gegen seinen Ex-Trainer nachgetreten.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

So ließ der Spielmacher seine Follower wissen, dass er "immer noch auf eine Textnachricht" oder einen "Anruf" warte, seit er bei den Browns "wie Müll weggeschickt" wurde: "Ich kann es kaum erwarten, Sie zweimal im Jahr zu sehen, Coach." Weil die Buccaneers und die Falcons gemeinsam in der NFC South spielen, kommt es zukünftig mindestens zu zwei Aufeinandertreffen im Jahr.

- Anzeige -

Mayfield tritt gegen Stefanski nach Mayfield hatte seine Aussagen als Reaktion auf einen Beitrag eines Reporters der "Atlanta Journals Constitution" getätigt, in welchem es hieß, Mayfield und Signal Caller Deshaun Watson seien in Cleveland "gescheitert". Dem Bericht zufolge hätten beide damit eine Kettenreaktion verursacht, die zu einem Quarterback-Chaos und final zur Entlassung von Stefanski geführt hätten. "Gescheitert ist ziemlich weit hergeholt, Kumpel", brachte Mayfield seinen Unmut zum Ausdruck. Wie die Refs die Divisional Playoffs beeinflussten

Nach Festnahme: Gute Nachrichten für Vikings-Star 2020 hatte Stefanski seinen Trainerjob bei den Browns begonnen und mit Mayfield in seiner ersten Saison die Playoffs erreicht. Beide durchlebten in Cleveland aber eine durchwachsene Zeit.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen