NFL-Highlights kostenlos auf Joyn

NFL - Tampa Bay Buccaneers: Baker Mayfield tritt vor Wiedersehen gegen Ex-Coach nach

  • Veröffentlicht: 21.01.2026
  • 14:22 Uhr
  • Franziska Wendler

Dass sein ehemaliger Cheftrainer Kevin Stefanski künftig bei einem Division-Rivalen coacht, reißt bei Baker Mayfield offenbar alte Wunden auf.

Von Franziska Wendler

Diese beiden sind ganz offensichtlich nicht im Guten auseinandergegangen. Dass die Atlanta Falcons Kevin Stefanski als ihren neuen Head Coach installiert haben, hat bei Baker Mayfield offenbar alte Verletzungen zum Vorschein gebracht.

Der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers, dessen Zeit bei den Cleveland Browns einst unter Stefanski zu Ende ging, hat auf seinem "X"-Account gegen seinen Ex-Trainer nachgetreten.

Sam Darnold

NFL auf Joyn: Alle Highlights im Stream

Die Höhepunkte aller Spiele kostenlos sehen.

So ließ der Spielmacher seine Follower wissen, dass er "immer noch auf eine Textnachricht" oder einen "Anruf" warte, seit er bei den Browns "wie Müll weggeschickt" wurde: "Ich kann es kaum erwarten, Sie zweimal im Jahr zu sehen, Coach."

Weil die Buccaneers und die Falcons gemeinsam in der NFC South spielen, kommt es zukünftig mindestens zu zwei Aufeinandertreffen im Jahr.

Mayfield tritt gegen Stefanski nach

Mayfield hatte seine Aussagen als Reaktion auf einen Beitrag eines Reporters der "Atlanta Journals Constitution" getätigt, in welchem es hieß, Mayfield und Signal Caller Deshaun Watson seien in Cleveland "gescheitert".

Dem Bericht zufolge hätten beide damit eine Kettenreaktion verursacht, die zu einem Quarterback-Chaos und final zur Entlassung von Stefanski geführt hätten. "Gescheitert ist ziemlich weit hergeholt, Kumpel", brachte Mayfield seinen Unmut zum Ausdruck.

2020 hatte Stefanski seinen Trainerjob bei den Browns begonnen und mit Mayfield in seiner ersten Saison die Playoffs erreicht. Beide durchlebten in Cleveland aber eine durchwachsene Zeit.

Bei Buccaneers deutlich erfolgreicher

In der Offseason 2022 tradeten die Browns schließlich für Watson, Mayfield bat in der Folge um seine Freigabe. Für einen Fünftrundenpick wurde der 30-Jährige zu den Carolina Panthers geschickt, wo er keinen Erfolg hatte.

Auch bei den L.A. Rams klappte es im Anschluss nicht, ehe er 2023 in Tampa Bay landete und mit dem Team seither deutlich erfolgreicher ist. Zweimal führte er die Franchise zum Division-Titel, zuletzt wurden die Playoffs aber am letzten Spieltag der Regular Season verpasst.

Stefanski seinerseits kommt in den zurückliegenden beiden Spielzeiten auf eine Bilanz von 6-26 und wurde bei den Browns nach dem Ende der Regular Season entlassen.

