Erleichterung bei Jordan Addison. Die Anklage gegen den Wide Receiver der Minnesota Vikings wird fallengelassen.

Gute Nachrichten für Jordan Addison. Die Anklage gegen den Wide Receiver der Minnesota Vikings wurde fallengelassen, das geht aus Gerichtsakten des Hillsborough County hervor.

Die in Florida ansässige Staatsanwältin Susan Lopez hat die Anklage zurückgewiesen und das Büro des Sheriffs angewiesen, die Kaution in Höhe von 500 Dollar freizugeben.

Vor gut einer Woche wurde der NFL-Profi in Tampa/Florida festgenommen. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurde der 23-Jährige um 3.46 Uhr im Seminole Hard Rock Hotel & Casino von der Polizei aufgegriffen.

Addison wurde wegen "Hausfriedensbruchs in einem bewohnten Gebäude oder Transportmittel" angeklagt. Nach Hinterlegung einer Kaution von 500 Dollar kam er wieder frei.