NFL-Highlights kostenlos auf Joyn
NFL - Minnesota Vikings: Anklage gegen Receiver Jordan Addison wird fallengelassen
- Aktualisiert: 21.01.2026
- 11:59 Uhr
- ran.de/SID
Erleichterung bei Jordan Addison. Die Anklage gegen den Wide Receiver der Minnesota Vikings wird fallengelassen.
Gute Nachrichten für Jordan Addison. Die Anklage gegen den Wide Receiver der Minnesota Vikings wurde fallengelassen, das geht aus Gerichtsakten des Hillsborough County hervor.
Die in Florida ansässige Staatsanwältin Susan Lopez hat die Anklage zurückgewiesen und das Büro des Sheriffs angewiesen, die Kaution in Höhe von 500 Dollar freizugeben.
Vor gut einer Woche wurde der NFL-Profi in Tampa/Florida festgenommen. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurde der 23-Jährige um 3.46 Uhr im Seminole Hard Rock Hotel & Casino von der Polizei aufgegriffen.
Addison wurde wegen "Hausfriedensbruchs in einem bewohnten Gebäude oder Transportmittel" angeklagt. Nach Hinterlegung einer Kaution von 500 Dollar kam er wieder frei.
Anwalt von Addison erleichtert
"Wir sind sehr froh, dass wir die Wahrheit so schnell ans Licht bringen konnten", sagte Addisons Anwalt Brian Pakett in einer Erklärung. "Der Name dieses armen jungen Mannes wurde aufgrund leichtfertiger Anschuldigungen und ohne jegliche Beweise durch den Dreck gezogen. Er hat nichts Unrechtes getan, und glücklicherweise hat der Staat dies schnell erkannt."
Addisons Agent Tim Younger hatte bereits in der Vorwoche erklärt, eine Zivilklage wegen falscher Verhaftung zu erwägen.
- Wie die Refs die Divisional Playoffs beeinflussten
- Trump jubelt über Harbaugh-Anstellung bei den Giants
Die Festnahme reiht sich in eine Serie von Vorfällen ein: Vor 18 Monaten war Addison in Los Angeles wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen worden, später bekannte er sich zu einem minderen Vergehen.
Minnesota Vikings: Addison ein Problemfall
Die NFL sperrte ihn daraufhin für die ersten drei Spiele der Saison 2025. Im Juli 2023 war Addison wegen rücksichtslosen Fahrens mit 140 Meilen/Stunde (225 km/h) in einer 55-Meilen-Zone aufgefallen.
Sportlich blieb der Erstrundenpick von 2023 in seiner dritten Saison hinter den Erwartungen zurück: In 14 Spielen fing er 42 Pässe für 610 Yards und drei Touchdowns – alles Karriere-Tiefs. Ob Minnesota die Fifth Year Option zieht, ist offen.
General Manager Kwesi Adofo-Mensah betonte: "Jordan ist einzigartig, weil er an 99 Prozent der Tage eine Freude ist. Aber wir müssen auch die anderen Tage berücksichtigen."