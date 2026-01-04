NFL: Carolina dank Atlantas Sieg in den Play-offs

Dank der Schützenhilfe der Atlanta Falcons haben sich die Carolina Panthers ein Ticket für die Play-offs der Football-Profiliga NFL gesichert. Die Falcons bezwangen die New Orleans Saints 19:10 und machten damit den Weg für die Panthers, die tags zuvor gegen die Tampa Bay Buccaneers verloren hatten, frei.

Atlanta, Carolina und Tampa beendeten die NFC South mit acht Siegen und neun Niederlagen. Aus den direkten Duellen dieser drei Teams hatten aber die Panthers die meisten Siege geholt, somit sind sie erstmals seit 2017 wieder in den Play-offs dabei.

Myles Garrett schnappte sich derweil den begehrten Rekord für die meisten Sacks in einer Saison. Beim 20:18 bei den Cincinnati Bengals riss der Defensivspieler der Cleveland Browns zu Beginn des vierten Viertels Quarterback Joe Burrow zu Boden und holte sich damit den 23. Sack der Saison. Der alte Bestwert hatte 22,5 betragen, diesen hatten sich Michael Strahan und T.J. Watt geteilt.

Die Jacksonville Jaguars sicherten den Sieg in der AFC South durch ein 41:7 gegen die Tennessee Titans, auch die Houston Texans, die 38:30 gegen die Indianapolis Colts gewannen, sind in den Play-offs dabei.

In der NFC sind alle Tickets für die Finalrunde vergeben, die Seattle Seahawks sicherte die Spitzenplatzierung und muss daher in der Wildcard-Round nicht ran. In der AFC ist noch ein Platz zu vergeben, um diesen streiten in der Nacht zu Montag deutscher Zeit die Pittsburgh Steelers und die Baltimore Ravens im direkten Duell.