NFL: Chicago Bears erwägen Umzug nach Indiana

Das Football-Team Chicago Bears droht im Ringen um ein neues Stadion mit einem Umzug in den Nachbarstaat Indiana. Klubpräsident und Geschäftsführer Kevin Warren erklärte in einem offenen Brief, die traditionsreiche NFL-Franchise prüfe nun auch Standorte außerhalb von Illinois, nachdem es keine verbindlichen Zusagen für notwendige Infrastrukturmaßnahmen gegeben habe.

Die Bears, eines der Gründungsmitglieder der NFL von 1920, hatten im September angekündigt, ihr Stadion Soldier Field verlassen und im Chicagoer Vorort Arlington Heights ein modernes Indoor-Stadion errichten zu wollen. Dafür erwarb der Klub bereits 2023 ein Grundstück.

Doch Warren sieht die Planungen gefährdet. "Wir haben keine Steuergelder des Bundesstaates für den Bau des Stadions in Arlington Park gefordert", schrieb er. Man habe lediglich um Unterstützung für "wesentliche lokale Infrastruktur (Straßen, Versorgungsleitungen und Erschließungsmaßnahmen)" gebeten.

Diese sei bislang ausgeblieben. "Unsere Bemühungen sind auf keine gesetzgeberische Partnerschaft gestoßen", erklärte Warren und sprach von "Unsicherheit" mit "erheblichen Konsequenzen". Zudem habe die politische Führung signalisiert, dass das Projekt 2026 keine Priorität haben werde.

Die Ausweitung der Standortsuche sei "keine Frage der Verhandlungsstrategie". Vielmehr gehe es darum, alle Optionen offenzuhalten: "Unsere Fans verdienen ein Stadion von Weltklasse", betonte Warren.