NFL: Colts siegen vor Deutschland-Gastspiel weiter

Vier Wochen vor ihrem Deutschland-Gastspiel sind die Indianapolis Colts ein Topteam der National Football League. Am 6. NFL-Spieltag führte Runningback Jonathan Taylor die Colts mit einem späten Touchdown am Sonntag zu einem 31:27 gegen die wehrhaften Arizona Cardinals.

Damit steht das Team von Quarterback Daniel Jones, das am 9. November im Berliner Olympiastadion auf die Atlanta Falcons trifft, bei fünf Siegen und nur einer Niederlage - ligaweit spitze.

Die vor der Saison hoch gehandelten Baltimore Ravens hingegen fallen auseinander. Ohne Star-Quarterback Lamar Jackson und weitere verletzte Schlüsselspieler verloren die Ravens gegen die Los Angeles Rams 3:17. Sie stehen nun bei 1:5 Siegen, Play-off-Hoffnung ist praktisch nicht mehr vorhanden.

Die Pittsburgh Steelers verbesserten sich mit einem 23:9 gegen die Cleveland Browns auf 4:1, sie hatten eine Woche spielfrei. Die Jacksonville Jaguars hatten wie die Colts die Gelegenheit, auf 5:1 zu stellen: Sie verloren allerdings gegen die Seattle Seahawks 12:20. Wie beide Teams 4:2 stehen auch die New England Patriots (25:19 bei den New Orleans Saints) und die Los Angeles Chargers (29:27 bei den Miami Dolphins).

Im London Game hatten die Denver Broncos am Nachmittag eine Woche nach ihrem Überraschungssieg gegen den Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles ein extrem zähes Duell mit den New York Jets gewonnen. Sie rangen die unsäglich offensivschwachen Jets im Tottenham Hotspur Stadium mit 13:11 nieder und stellten auf 4:2. Die Jets stehen bei 0:6, sie sind das einzige Team ohne Sieg.