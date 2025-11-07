NFL: Denver setzt Siegesserie fort

Die Denver Broncos haben ihren Siegeszug in der NFL dank eines Kraftakts fortgesetzt. In einer echten Defensivschlacht setzte sich der dreimalige Super-Bowl-Sieger mit 10:7 gegen den Divisionsrivalen Las Vegas Raiders durch. Dank dem siebten Erfolg in Serie steht Denver nun als erstes Team bei einer Bilanz von 8:2 Siegen und behauptete die Führung in der AFC West.

Das Spiel bot insgesamt wenig offensives Spektakel. Beide Mannschaften erzielten je einen Touchdown: Rookie Ashton Jeanty lief den Ball im Auftaktviertel für die Raiders in die Endzone, im zweiten Viertel fand Broncos Quarterback Bo Nix seinen Wide Receiver Troy Franklin mit einem Pass über sieben Yards zum Ausgleich. Ein Fieldgoal von Routinier Will Lutz Ende des dritten Viertels reichte zum Sieg, weil Raiders-Kicker Daniel Carlson viereinhalb Minuten vor dem Ende die Chance zum Ausgleich vergab.

Beide Quarterbacks blieben insgesamt eher blass. Nix warf für 150 Yards, neben seinem Touchdown unterliefen ihm aber auch zwei Interceptions. Sein gegenüber Geno Smith warf für nur 143 Yards und ebenfalls eine Interception, er konnte damit nicht verhindern, dass die Raiders auf die Bilanz von 2:7 Siegen stürzten. In der starken AFC West liegen sie mit weitem Abstand auf dem letzten Platz hinter den Kansas City Chiefs (5:4), den Los Angeles Chargers (6:3) und den Broncos.