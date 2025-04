Neuer Rekord in der NFL: Lions-Star Kerby Joseph steigt zum bestbezahlten Safety der Geschichte auf.

Kerby Joseph hat bei den Detroit Lions einen neuen Vertrag unterschrieben. Damit avanciert er zum bestbezahlten Safety der NFL-Geschichte.

Der 24-Jährige hat sich übereinstimmenden US-Medienberichten mit den Lions auf einen neuen Vierjahresvertrag geeinigt. Insgesamt umfasst der Deal wohl 86 Millionen US-Dollar - im Durchschnitt verdient Joseph also 21,5 Millionen US-Dollar im Jahr.

Der Star-Safetys wäre 2025 in die letzte Saison seines Rookie-Vertrags gegangen. 2022 wurde er in der dritten Runde von Detroit gedraftet.

Der neue Deal markiert einen Bestwert in der NFL-Historie. Joseph löst damit Antoine Winfield Jr. ab, der im Mai des vergangenen Jahres bei den Tampa Bay Buccaneers einen Vierjahresvertrag in Höhe von 84,1 Millionen US-Dollar unterschrieben hatte (jährlich 21,025 Millionen US-Dollar).

Beide Spieler gehören zu den besten Safetys der Liga. Joseph verbuchte in der vergangenen Saison neun Interceptions und führte die NFL damit an. Damit schaffte er es auch zum First Team All-Pro 2024.