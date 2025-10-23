- Anzeige -
NFL Draft Order 2026 nach den Championship Games: Vier Teams ohne Erstrunden-Pick

  • Aktualisiert: 26.01.2026
  • 11:46 Uhr
  • ran.de

Nach den Championship Games der NFL-Playoffs stehen die ersten 30 Positionen für den Draft 2026 fest - vorbehaltlich etwaiger Trades in den kommenden Wochen.

Das Super-Bowl-Duell steht fest: Die New England Patriots treffen auf die Seattle Seahawks.

Für die 30 Teams, die nicht mehr um die Vince Lombardi Trophy kämpfen, hat die Vorbereitung auf die neue Saison bereits begonnen.

Der wichtigste Termin: der Draft vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh.

ran blickt auf die derzeitige Reihenfolge in der ersten Runde (Quelle: "tankathon").

Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet der "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner in der Regular Season verglichen. Das Team mit dem einfacheren Spielplan pickt zuerst.

1. Las Vegas Raiders (3-14)

Strength of Schedule: .538

2. New York Jets (3-14)

Strength of Schedule: .552

3. Arizona Cardinals (3-14)

Strength of Schedule: .571

4. Tennessee Titans (3-14)

Strength of Schedule: .574

5. New York Giants (4-13)

Strength of Schedule: .524

6. Cleveland Browns (5-12)

Strength of Schedule: .486

7. Washington Commanders (5-12)

Strength of Schedule: .507

8. New Orleans Saints (6-11)

Strength of Schedule: .495

9. Kansas City Chiefs (6-11)

Strength of Schedule: .514

Kann nur noch zuschauen: Patrick Mahomes hat sich das Kreuzband gerissen
Kann nur noch zuschauen: Patrick Mahomes hat sich das Kreuzband gerissen© Imagn Images

10. Cincinnati Bengals (6-11)

Strength of Schedule: .521

11. Miami Dolphins (7-10)

Strength of Schedule: .488

12. Dallas Cowboys (7-9-1)

Strength of Schedule: .438

13. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (8-9)

Strength of Schedule: .495

14. Baltimore Ravens (8-9)

Strength of Schedule: .507

15. Tampa Bay Buccaneers (8-9)

Strength of Schedule: .529

16. New York Jets via Indianapolis Colts (8-9)

Strength of Schedule: .540

17. Detroit Lions (9-8)

Strength of Schedule: .490

18. Minnesota Vikings (9-8)

Strength of Schedule: .514

St. Brown, Kelce, Allen &amp; Co.: Die Pro-Bowl-Teilnehmer 2026

1 / 21
<em><strong>Die Pro-Bowl-Teilnehmer 2026</strong><br>Für Travis Kelce gehört der Pro Bowl wohl mittlerweile zum Alltagsgeschäfft. Schon 2017 gewann der Tight End die Trophäe mit der AFC-Auswahl. Nun steht er zum elften Mal beim Pro Bowl auf dem Feld. Zusammen mit Amon-Ra St. Brown, Josh Allen, Matthew Stafford &amp; Co. bilden diese Spieler das offizielle NFL Pro Bowl 2026 Roster. <strong>ran</strong> zeigt alle Teilnehmer des Pro Bowl 2026.</em>
© IMAGO/USA TODAY Network

Die Pro-Bowl-Teilnehmer 2026
Für Travis Kelce gehört der Pro Bowl wohl mittlerweile zum Alltagsgeschäfft. Schon 2017 gewann der Tight End die Trophäe mit der AFC-Auswahl. Nun steht er zum elften Mal beim Pro Bowl auf dem Feld. Zusammen mit Amon-Ra St. Brown, Josh Allen, Matthew Stafford & Co. bilden diese Spieler das offizielle NFL Pro Bowl 2026 Roster. ran zeigt alle Teilnehmer des Pro Bowl 2026.

<strong>Quarterback</strong><br><strong>AFC</strong> <br>Josh Allen (Buffalo Bills, im Bild) <br>Justin Herbert (Los Angeles Chargers) <br>Drake Maye (New England Patriots) <br><strong>NFC</strong> <br>Matthew Stafford (Los Angeles Rams) <br>Sam Darnold (Seattle Seahawks) <br>Dak Prescott (Dallas Cowboys)
© 2025 Getty Images

Quarterback
AFC
Josh Allen (Buffalo Bills, im Bild)
Justin Herbert (Los Angeles Chargers)
Drake Maye (New England Patriots)
NFC
Matthew Stafford (Los Angeles Rams)
Sam Darnold (Seattle Seahawks)
Dak Prescott (Dallas Cowboys)

<strong>Running Back</strong><br><strong>AFC</strong> <br>De'Von Achane (Miami Dolphins) <br>James Cook (Buffalo Bills) <br>Jonathan Taylor (Indianapolis Colts) <br><strong>NFC</strong> <br>Jahmyr Gibbs (Detroit Lions) <br>Christian McCaffrey (San Francisco 49ers, im Bild)) <br>Bijan Robinson (Atlanta Falcons)
© Imagn Images

Running Back
AFC
De'Von Achane (Miami Dolphins)
James Cook (Buffalo Bills)
Jonathan Taylor (Indianapolis Colts)
NFC
Jahmyr Gibbs (Detroit Lions)
Christian McCaffrey (San Francisco 49ers, im Bild))
Bijan Robinson (Atlanta Falcons)

<strong>Fullback</strong><br><strong>AFC</strong> <br>Patrick Ricard (Baltimore Ravens) <br><strong>NFC</strong> <br>Kyle Juszczyk (San Francisco 49ers, im Bild)
© Imagn Images

Fullback
AFC
Patrick Ricard (Baltimore Ravens)
NFC
Kyle Juszczyk (San Francisco 49ers, im Bild)

<strong>Wide Receiver</strong><br><strong>AFC</strong> <br>Ja'Marr Chase (Cincinnati Bengals) <br>Nico Collins (Houston Texans) <br>Zay Flowers (Baltimore Ravens) <br>Courtland Sutton (Denver Broncos) <br><strong>NFC</strong> <br>Puka Nacua (Los Angeles Rams) <br>Jaxon Smith-Njigba (Seattle Seahawks) <br>George Pickens (Dallas Cowboys) <br>Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions, im Bild)
© Imagn Images

Wide Receiver
AFC
Ja'Marr Chase (Cincinnati Bengals)
Nico Collins (Houston Texans)
Zay Flowers (Baltimore Ravens)
Courtland Sutton (Denver Broncos)
NFC
Puka Nacua (Los Angeles Rams)
Jaxon Smith-Njigba (Seattle Seahawks)
George Pickens (Dallas Cowboys)
Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions, im Bild)

<strong>Tight End</strong><br><strong>AFC</strong> <br>Brock Bowers (Las Vegas Raiders) <br>Travis Kelce (Kansas City Chiefs, im Bild) <br><strong>NFC</strong> <br>Trey McBride (Arizona Cardinals) <br>George Kittle (San Francisco 49ers)
© Icon Sportswire

Tight End
AFC
Brock Bowers (Las Vegas Raiders)
Travis Kelce (Kansas City Chiefs, im Bild)
NFC
Trey McBride (Arizona Cardinals)
George Kittle (San Francisco 49ers)

<strong>Offensive Tackle</strong><br><strong>AFC</strong> <br>Joe Alt (Los Angeles Chargers) <br>Garett Bolles (Denver Broncos) <br>Dion Dawkins (Buffalo Bills, im Bild) <br><strong>NFC</strong> <br>Penei Sewell (Detroit Lions) <br>Tristan Wirfs (Tampa Bay Buccaneers) <br>Trent Williams (San Francisco 49ers)
© Imagn Images

Offensive Tackle
AFC
Joe Alt (Los Angeles Chargers)
Garett Bolles (Denver Broncos)
Dion Dawkins (Buffalo Bills, im Bild)
NFC
Penei Sewell (Detroit Lions)
Tristan Wirfs (Tampa Bay Buccaneers)
Trent Williams (San Francisco 49ers)

<strong>Offensive Guard</strong><br><strong>AFC</strong> <br>Quinn Meinerz (Denver Broncos) <br>Quenton Nelson (Indianapolis Colts) <br>Trey Smith (Kansas City Chiefs) <br><strong>NFC</strong> <br>Tyler Smith (Dallas Cowboys) <br>Joe Thuney (Chicago Bears, im Bild) <br>Chris Lindstrom (Atlanta Falcons)
© Imagn Images

Offensive Guard
AFC
Quinn Meinerz (Denver Broncos)
Quenton Nelson (Indianapolis Colts)
Trey Smith (Kansas City Chiefs)
NFC
Tyler Smith (Dallas Cowboys)
Joe Thuney (Chicago Bears, im Bild)
Chris Lindstrom (Atlanta Falcons)

<strong>Center</strong><br><strong>AFC</strong> <br>Creed Humphrey (Kansas City Chiefs, im Bild) <br>Tyler Linderbaum (Baltimore Ravens) <br><strong>NFC</strong> <br>Drew Dalman (Chicago Bears) <br>Cam Jurgens (Philadelphia Eagles)
© 2021 Getty Images

Center
AFC
Creed Humphrey (Kansas City Chiefs, im Bild)
Tyler Linderbaum (Baltimore Ravens)
NFC
Drew Dalman (Chicago Bears)
Cam Jurgens (Philadelphia Eagles)

<strong>Defensive End</strong><br><strong>AFC</strong> <br>Will Anderson Jr. (Houston Texans) <br>Maxx Crosby (Las Vegas Raiders) <br>Myles Garrett (Cleveland Browns, im Bild) <br><strong>NFC</strong> <br>Aidan Hutchinson (Detroit Lions) <br>Micah Parsons (Green Bay Packers) <br>DeMarcus Lawrence (Seattle Seahawks)
© Icon Sportswire

Defensive End
AFC
Will Anderson Jr. (Houston Texans)
Maxx Crosby (Las Vegas Raiders)
Myles Garrett (Cleveland Browns, im Bild)
NFC
Aidan Hutchinson (Detroit Lions)
Micah Parsons (Green Bay Packers)
DeMarcus Lawrence (Seattle Seahawks)

<strong>Interior Defensive Lineman</strong><br><strong>AFC</strong> <br>Zach Allen (Denver Broncos) <br>Chris Jones (Kansas City Chiefs) <br>Jeffery Simmons (Tennessee Titans) <br><strong>NFC</strong> <br>Jalen Carter (Philadelphia Eagles, im Bild) <br>Leonard Williams (Seattle Seahawks) <br>Quinnen Williams (Dallas Cowboys)
© 2025 Getty Images

Interior Defensive Lineman
AFC
Zach Allen (Denver Broncos)
Chris Jones (Kansas City Chiefs)
Jeffery Simmons (Tennessee Titans)
NFC
Jalen Carter (Philadelphia Eagles, im Bild)
Leonard Williams (Seattle Seahawks)
Quinnen Williams (Dallas Cowboys)

<strong>Outside Linebacker</strong><br><strong>AFC</strong> <br>Nik Bonitto (Denver Broncos) <br>Tuli Tuipulotu (Los Angeles Chargers) <br>T.J. Watt (Pittsburgh Steelers, im Bild) <br><strong>NFC</strong> <br>Brian Burns (New York Giants) <br>Jared Verse (Los Angeles Rams) <br>Byron Young (Los Angeles Rams)
© ZUMA Press Wire

Outside Linebacker
AFC
Nik Bonitto (Denver Broncos)
Tuli Tuipulotu (Los Angeles Chargers)
T.J. Watt (Pittsburgh Steelers, im Bild)
NFC
Brian Burns (New York Giants)
Jared Verse (Los Angeles Rams)
Byron Young (Los Angeles Rams)

<strong>Inside / Middle Linebacker</strong><br><strong>AFC</strong> <br>Azeez Al-Shaair (Houston Texans) <br>Roquan Smith (Baltimore Ravens) <br><strong>NFC</strong> <br>Jack Campbell (Detroit Lions) <br>Zack Baun (Philadelphia Eagles, im Bild)
© Icon Sportswire

Inside / Middle Linebacker
AFC
Azeez Al-Shaair (Houston Texans)
Roquan Smith (Baltimore Ravens)
NFC
Jack Campbell (Detroit Lions)
Zack Baun (Philadelphia Eagles, im Bild)

<strong>Cornerback</strong><br><strong>AFC</strong> <br>Christian Gonzalez (New England Patriots, im Bild) <br>Derek Stingley Jr. (Houston Texans) <br>Pat Surtain II (Denver Broncos) <br>Denzel Ward (Cleveland Browns) <br><strong>NFC</strong> <br>Jaycee Horn (Carolina Panthers) <br>Devon Witherspoon (Seattle Seahawks)
© IMAGO/Imagn Images

Cornerback
AFC
Christian Gonzalez (New England Patriots, im Bild)
Derek Stingley Jr. (Houston Texans)
Pat Surtain II (Denver Broncos)
Denzel Ward (Cleveland Browns)
NFC
Jaycee Horn (Carolina Panthers)
Devon Witherspoon (Seattle Seahawks)

<strong>Free Safety</strong><br><strong>AFC</strong> <br>Jalen Ramsey (Pittsburgh Steelers) <br><strong>NFC</strong> <br>Kevin Byard III (Chicago Bears, im Bild) <br>Antoine Winfield Jr. (Tampa Bay Buccaneers)
© Imagn Images

Free Safety
AFC
Jalen Ramsey (Pittsburgh Steelers)
NFC
Kevin Byard III (Chicago Bears, im Bild)
Antoine Winfield Jr. (Tampa Bay Buccaneers)

<strong>Strong Safety</strong><br><strong>AFC</strong> <br>Kyle Hamilton (Baltimore Ravens) <br>Derwin James Jr. (Los Angeles Chargers) <br><strong>NFC</strong> <br>Budda Baker (Arizona Cardinals, im Bild)
© Imagn Images

Strong Safety
AFC
Kyle Hamilton (Baltimore Ravens)
Derwin James Jr. (Los Angeles Chargers)
NFC
Budda Baker (Arizona Cardinals, im Bild)

<strong>Long Snapper</strong><br><strong>AFC</strong> <br>Ross Matiscik (Jacksonville Jaguars, im Bild) <br><strong>NFC</strong> <br>Jon Weeks (San Francisco 49ers)
© NurPhoto

Long Snapper
AFC
Ross Matiscik (Jacksonville Jaguars, im Bild)
NFC
Jon Weeks (San Francisco 49ers)

<strong>Punter</strong><br><strong>AFC</strong> <br>Jordan Stout (Baltimore Ravens) <br><strong>NFC</strong> <br>Tress Way (Washington Commanders, im Bild)
© ZUMA Press Wire

Punter
AFC
Jordan Stout (Baltimore Ravens)
NFC
Tress Way (Washington Commanders, im Bild)

<strong>Placekicker</strong><br><strong>AFC</strong> <br>Cameron Dicker (Los Angeles Chargers, im Bild) <br><strong>NFC</strong> <br>Brandon Aubrey (Dallas Cowboys)
© 2025 Getty Images

Placekicker
AFC
Cameron Dicker (Los Angeles Chargers, im Bild)
NFC
Brandon Aubrey (Dallas Cowboys)

<strong>Return Specialist</strong><br><strong>AFC</strong> <br>Chimere Dike (Tennessee Titans) <br><strong>NFC</strong> <br>Rashid Shaheed (Seattle Seahawks, im Bild)
© Imagn Images

Return Specialist
AFC
Chimere Dike (Tennessee Titans)
NFC
Rashid Shaheed (Seattle Seahawks, im Bild)

<strong>Special Teamer</strong><br><strong>AFC</strong> <br>Ben Skowronek (Pittsburgh Steelers, im Bild) <br><strong>NFC</strong> <br>Luke Gifford (San Francisco 49ers)
© Imago

Special Teamer
AFC
Ben Skowronek (Pittsburgh Steelers, im Bild)
NFC
Luke Gifford (San Francisco 49ers)

19. Carolina Panthers (8-9)

Strength of Schedule: .522

20. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (9-7-1)

Strength of Schedule: .483

21. Pittsburgh Steelers (10-7)

Strength of Schedule: .503

22. Los Angeles Chargers (11-6)

Strength of Schedule: .469

23. Philadelphia Eagles (11-6)

Strength of Schedule: .476

24. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (13-4)

Strength of Schedule: .478

25. Chicago Bears (11-6)

Strength of Schedule: .458

26. Buffalo Bills (12-5)

Strength of Schedule: .471

27. San Francisco 49ers (12-5)

Strength of Schedule: .498

28. Houston Texans (12-5)

Strength of Schedule: .522

Die beste Defense der NFL? Henry To'oTo'o, Azeez Al-Shaair (v.l.) &amp; Co. räumen regelmäßig auf
Die beste Defense der NFL? Henry To'oTo'o, Azeez Al-Shaair (v.l.) & Co. räumen regelmäßig auf© 2025 Getty Images

29. Los Angeles Rams (12-5)

Strength of Schedule: .526

30. Denver Broncos (14-3)

Strength of Schedule: .422

Teams im Super Bowl

Ab hier sind die Positionen noch nicht in Stein gemeißelt, sondern richten sich nach dem weiteren Abschneiden.

31. New England Patriots (14-3)

Strength of Schedule: .391

32. Seattle Seahawks (14-3)

Strength of Schedule: .498

NFL-Teams ohne Erstrunden-Pick 2026

Diese Teams haben aufgrund von Trades 2026 keinen Erstrunden-Pick: Atlanta Falcons, Green Bay Packers, Indianapolis Colts, und Jacksonville Jaguars.

