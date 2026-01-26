- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-Highlights auf Joyn

NFL Playoffs 2026: Sam Darnold düpiert Baker Mayfield, Josh Allen und Lamar Jackson

  • Aktualisiert: 26.01.2026
  • 12:21 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Von den Quarterbacks der Draft Class 2018 steht nun mit Sam Darnold der erste im Super Bowl.

Die Draft Class 2018 brachte einige der besten Quarterbacks der Gegenwart hervor.

In der ersten Runde wurden damals Baker Mayfield (Nummer 1), Sam Darnold (3), Josh Allen (7), Josh Rosen (10) und Lamar Jackson (32) ausgewählt.

Bis auf Rosen, der sich nicht durchsetzen konnte, machten alle Quarterbacks anschließend erfolgreich Karriere in der NFL.

Darnold aber ist der erste von ihnen, der einen Super Bowl erreicht hat. Nach dem Sieg über die Los Angeles Rams mit seinen Seattle Seahawks im NFC Championship Game fordert er im großen NFL-Finale am 8. Februar die New England Patriots.

Dabei verlief seine Karriere bislang alles andere als geradlinig. Nachdem er 2018 von den New York Jets gedraftet wurde, wechselte er häufig sein Team.

Die Seahawks, für die er erst seit dieser Saison spielt, ist schon seine fünfte Franchise in der NFL.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL: Jackson und Allen fehlt noch der große Triumph mit dem Team

Jackson und Allen sind zwar Franchise-Quarterbacks bei den Baltimore Ravens und den Buffalo Bills und haben schon MVP-Auszeichnungen bekommen.

Im Super Bowl aber standen beide noch nicht. Das hat ihnen Darnold seit diesem Sonntag voraus.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Kälte und vielleicht sogar Schnee in Denver
News

NFL: Kälte-Schocker bei Broncos gegen Patriots erwartet

  • 26.01.2026
  • 13:44 Uhr

NFL: Travis Kelce hört wohl nicht auf! Neuer Coach überzeugt Superstar

  • Video
  • 01:07 Min
  • Ab 0
imago images 1071258607
News

NFL historisch: Playoff-Rekord bereits pulverisiert

  • 26.01.2026
  • 13:29 Uhr

NFL: Sam Darnold als "Erster seiner Klasse" im Super Bowl

  • Video
  • 05:21 Min
  • Ab 0
2247712140
News

Bills-Hammer: Kommt jetzt ein aktiver Spieler als Head Coach?

  • 26.01.2026
  • 13:28 Uhr
October 6, 2024: Head Coach Mike McCarthy during the Steelers vs Cowboys game in Pittsburgh, PA. CSM Pittsburgh USA - ZUMAcp5_ 20241006_faf_cp5_001 Copyright: xJasonxPohuskix
News

McCarthy zu den Steelers: Eine vertane Chance

  • 26.01.2026
  • 13:27 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 26.01.2026
  • 13:16 Uhr
imago images 1058736589
News

NFL bewies beim Super Bowl hellseherische Fähigkeiten

  • 26.01.2026
  • 13:15 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 26.01.2026
  • 12:47 Uhr
Donald Trump
News

NFL: Trump sagt für Super Bowl ab und nennt einen Grund

  • 26.01.2026
  • 12:22 Uhr