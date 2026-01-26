Von den Quarterbacks der Draft Class 2018 steht nun mit Sam Darnold der erste im Super Bowl.

Die Draft Class 2018 brachte einige der besten Quarterbacks der Gegenwart hervor.

In der ersten Runde wurden damals Baker Mayfield (Nummer 1), Sam Darnold (3), Josh Allen (7), Josh Rosen (10) und Lamar Jackson (32) ausgewählt.

Bis auf Rosen, der sich nicht durchsetzen konnte, machten alle Quarterbacks anschließend erfolgreich Karriere in der NFL.

Darnold aber ist der erste von ihnen, der einen Super Bowl erreicht hat. Nach dem Sieg über die Los Angeles Rams mit seinen Seattle Seahawks im NFC Championship Game fordert er im großen NFL-Finale am 8. Februar die New England Patriots.

Dabei verlief seine Karriere bislang alles andere als geradlinig. Nachdem er 2018 von den New York Jets gedraftet wurde, wechselte er häufig sein Team.

Die Seahawks, für die er erst seit dieser Saison spielt, ist schon seine fünfte Franchise in der NFL.