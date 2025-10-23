NFL Draft Order 2026 nach den Championship Games: Vier Teams ohne Pick in der 1. Runde

Nach den Championship Games der NFL-Playoffs stehen die ersten 30 Positionen für den Draft 2026 fest - vorbehaltlich etwaiger Trades in den kommenden Wochen.

Das Super-Bowl-Duell steht fest: Die New England Patriots treffen auf die Seattle Seahawks.

Für die 30 Teams, die nicht mehr um die Vince Lombardi Trophy kämpfen, hat die Vorbereitung auf die neue Saison bereits begonnen.

Der wichtigste Termin: der Draft vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh.

ran blickt auf die derzeitige Reihenfolge in der ersten Runde (Quelle: "tankathon").

Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet der "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner in der Regular Season verglichen. Das Team mit dem einfacheren Spielplan pickt zuerst.