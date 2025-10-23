Alle NFL-Highlights auf Joyn
NFL Draft Order 2026 nach dem Super Bowl: Vier Teams ohne Pick in der 1. Runde
- Aktualisiert: 09.02.2026
- 06:54 Uhr
- ran.de
Nach dem Super Bowl und dem Abschluss der NFL-Playoffs stehen die ersten 32 Positionen für den Draft 2026 fest - vorbehaltlich etwaiger Trades in den kommenden Wochen.
Der Super Bowl 2026 ist absolviert: Die Seattle Seahawks sind dank des 29:13 über die New England Patriots neuer Champion der NFL.
Damit ist die Saison beendet und für alle 32 Teams beginnt die Vorbereitung auf die neue Spielzeit.
Der wichtigste Termin: der Draft vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh.
ran blickt auf die derzeitige Reihenfolge in der ersten Runde (Quelle: "tankathon").
Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet der "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner in der Regular Season verglichen. Das Team mit dem einfacheren Spielplan pickt zuerst.
1. Las Vegas Raiders (3-14)
Strength of Schedule: .538
2. New York Jets (3-14)
Strength of Schedule: .552
3. Arizona Cardinals (3-14)
Strength of Schedule: .571
4. Tennessee Titans (3-14)
Strength of Schedule: .574
5. New York Giants (4-13)
Strength of Schedule: .524
6. Cleveland Browns (5-12)
Strength of Schedule: .486
7. Washington Commanders (5-12)
Strength of Schedule: .507
8. New Orleans Saints (6-11)
Strength of Schedule: .495
9. Kansas City Chiefs (6-11)
Strength of Schedule: .514
10. Cincinnati Bengals (6-11)
Strength of Schedule: .521
11. Miami Dolphins (7-10)
Strength of Schedule: .488
12. Dallas Cowboys (7-9-1)
Strength of Schedule: .438
13. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (8-9)
Strength of Schedule: .495
14. Baltimore Ravens (8-9)
Strength of Schedule: .507
15. Tampa Bay Buccaneers (8-9)
Strength of Schedule: .529
16. New York Jets via Indianapolis Colts (8-9)
Strength of Schedule: .540
17. Detroit Lions (9-8)
Strength of Schedule: .490
18. Minnesota Vikings (9-8)
Strength of Schedule: .514
NFL Cap Space aller 32 NFL-Teams für 2026: Ein Super-Bowl-Team kann richtig investieren
NFL: Cap Space aller 32 Teams
Für die Saison 2026 liegt der Salary Cap der NFL bei etwa 303,45 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt noch ausgeben? ran gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 6. Februar 2026)
Platz 32: Kansas City Chiefs
Cap Space: -57.773.869 US-Dollar
Platz 31: New Orleans Saints
Cap Space: -41.774.364 US-Dollar
Platz 30: Minnesota Vikings
Cap Space: -40.632.414 US-Dollar
Platz 29: Dallas Cowboys
Cap Space: -31.529.252 US-Dollar
Platz 28: Miami Dolphins
Cap Space: -23.144.443 US-Dollar
Platz 27: Cleveland Browns
Cap Space: -19.541.898 US-Dollar
Platz 26: Chicago Bears
Cap Space: -10.688.349 US-Dollar
Platz 25: Buffalo Bills
Cap Space: -9.882.073 US-Dollar
Platz 24: Jacksonville Jaguars
Cap Space: -9.166.552 US-Dollar
Platz 23: Detroit Lions
Cap Space: -9.151.960 US-Dollar
Platz 22: Houston Texans
Cap Space: -5.172.142 US-Dollar
Platz 21: Green Bay Packers
Cap Space: -4.344.831 US-Dollar
Platz 20: New York Giants
Cap Space: 7.030.099 US-Dollar
Platz 19: Philadelphia Eagles
Cap Space: 9,814,036 US-Dollar
Platz 18: Carolina Panthers
Cap Space: 11.687.593 US-Dollar
Platz 17: Tampa Bay Buccaneers
Cap Space: 14.479.885 US-Dollar
Platz 16: Baltimore Ravens
Cap Space: 22.673.001 US-Dollar
Platz 15: San Francisco 49ers
Cap Space: 25.538.414 US-Dollar
Platz 14: Denver Broncos
Cap Space: 26.033.090 Dollar
Platz 13: Atlanta Falcons
Cap Space: 27.718.601 US-Dollar
Platz 12: New England Patriots
Cap Space: 33.175.816 US-Dollar
Platz 11: Arizona Cardinals
Cap Space: 34.823.790 US-Dollar
Platz 10: Indianapolis Colts
Cap Space: 34.952.488 US-Dollar
Platz 9: Pittsburgh Steelers
Cap Space: 44.768.173 US-Dollar
Platz 8: Los Angeles Rams
Cap Space: 46.762.912 US-Dollar
Platz 7: Cincinnati Bengals
Cap Space: 53.750.496 US-Dollar
Platz 6: Washington Commanders
Cap Space: 67.994.031 US-Dollar
Platz 5: Seattle Seahawks
Cap Space: 75.597.972 US-Dollar
Platz 4: Los Angeles Chargers
Cap Space: 82.100.325 US-Dollar
Platz 3: New York Jets
Cap Space: 82.530.889 US-Dollar
Platz 2: Las Vegas Raiders
Cap Space: 87.821.212 US-Dollar
Platz 1: Tennessee Titans
Cap Space: 99.041.638 US-Dollar
19. Carolina Panthers (8-9)
Strength of Schedule: .522
20. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (9-7-1)
Strength of Schedule: .483
21. Pittsburgh Steelers (10-7)
Strength of Schedule: .503
22. Los Angeles Chargers (11-6)
Strength of Schedule: .469
23. Philadelphia Eagles (11-6)
Strength of Schedule: .476
24. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (13-4)
Strength of Schedule: .478
25. Chicago Bears (11-6)
Strength of Schedule: .458
26. Buffalo Bills (12-5)
Strength of Schedule: .471
27. San Francisco 49ers (12-5)
Strength of Schedule: .498
28. Houston Texans (12-5)
Strength of Schedule: .522
29. Los Angeles Rams (12-5)
Strength of Schedule: .526
30. Denver Broncos (14-3)
Strength of Schedule: .422
31. New England Patriots (14-3)
Strength of Schedule: .391
32. Seattle Seahawks (14-3)
Strength of Schedule: .498
NFL-Teams ohne Erstrunden-Pick 2026
Diese Teams haben aufgrund von Trades 2026 keinen Erstrunden-Pick: Atlanta Falcons, Green Bay Packers, Indianapolis Colts, und Jacksonville Jaguars.