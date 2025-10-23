- Anzeige -
NFL Draft Order 2026 nach dem Super Bowl: Vier Teams ohne Pick in der 1. Runde

  • Aktualisiert: 09.02.2026
  • 06:54 Uhr
  • ran.de

Nach dem Super Bowl und dem Abschluss der NFL-Playoffs stehen die ersten 32 Positionen für den Draft 2026 fest - vorbehaltlich etwaiger Trades in den kommenden Wochen.

Der Super Bowl 2026 ist absolviert: Die Seattle Seahawks sind dank des 29:13 über die New England Patriots neuer Champion der NFL.

Damit ist die Saison beendet und für alle 32 Teams beginnt die Vorbereitung auf die neue Spielzeit.

Der wichtigste Termin: der Draft vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh.

ran blickt auf die derzeitige Reihenfolge in der ersten Runde (Quelle: "tankathon").

Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet der "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner in der Regular Season verglichen. Das Team mit dem einfacheren Spielplan pickt zuerst.

1. Las Vegas Raiders (3-14)

Strength of Schedule: .538

2. New York Jets (3-14)

Strength of Schedule: .552

3. Arizona Cardinals (3-14)

Strength of Schedule: .571

4. Tennessee Titans (3-14)

Strength of Schedule: .574

5. New York Giants (4-13)

Strength of Schedule: .524

6. Cleveland Browns (5-12)

Strength of Schedule: .486

7. Washington Commanders (5-12)

Strength of Schedule: .507

8. New Orleans Saints (6-11)

Strength of Schedule: .495

9. Kansas City Chiefs (6-11)

Strength of Schedule: .514

10. Cincinnati Bengals (6-11)

Strength of Schedule: .521

11. Miami Dolphins (7-10)

Strength of Schedule: .488

12. Dallas Cowboys (7-9-1)

Strength of Schedule: .438

13. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (8-9)

Strength of Schedule: .495

14. Baltimore Ravens (8-9)

Strength of Schedule: .507

15. Tampa Bay Buccaneers (8-9)

Strength of Schedule: .529

16. New York Jets via Indianapolis Colts (8-9)

Strength of Schedule: .540

17. Detroit Lions (9-8)

Strength of Schedule: .490

18. Minnesota Vikings (9-8)

Strength of Schedule: .514

19. Carolina Panthers (8-9)

Strength of Schedule: .522

20. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (9-7-1)

Strength of Schedule: .483

21. Pittsburgh Steelers (10-7)

Strength of Schedule: .503

22. Los Angeles Chargers (11-6)

Strength of Schedule: .469

23. Philadelphia Eagles (11-6)

Strength of Schedule: .476

24. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (13-4)

Strength of Schedule: .478

25. Chicago Bears (11-6)

Strength of Schedule: .458

26. Buffalo Bills (12-5)

Strength of Schedule: .471

27. San Francisco 49ers (12-5)

Strength of Schedule: .498

28. Houston Texans (12-5)

Strength of Schedule: .522

Die beste Defense der NFL? Henry To'oTo'o, Azeez Al-Shaair (v.l.) &amp; Co. räumen regelmäßig auf
Die beste Defense der NFL? Henry To'oTo'o, Azeez Al-Shaair (v.l.) & Co. räumen regelmäßig auf© 2025 Getty Images

29. Los Angeles Rams (12-5)

Strength of Schedule: .526

30. Denver Broncos (14-3)

Strength of Schedule: .422

31. New England Patriots (14-3)

Strength of Schedule: .391

32. Seattle Seahawks (14-3)

Strength of Schedule: .498

NFL-Teams ohne Erstrunden-Pick 2026

Diese Teams haben aufgrund von Trades 2026 keinen Erstrunden-Pick: Atlanta Falcons, Green Bay Packers, Indianapolis Colts, und Jacksonville Jaguars.

