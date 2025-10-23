NFL Draft
NFL Draft Order 2026 - Reihenfolge in Woche 11: Kansas City Chiefs und Detroit Lions rücken nach Niederlagen weiter vor
- Aktualisiert: 17.11.2025
- 08:59 Uhr
- ran.de
Nach dem Sunday Night Game des 11. NFL-Spieltags blicken wir auf die aktuelle Reihenfolge für den Draft 2026. Wer holt sich in einem engen Rennen den ersten Pick?
Wer hätte aktuell den ersten Pick im NFL Draft 2026?
ran blickt nach dem Sunday Night Game des 11. Spieltags auf die derzeitige Reihenfolge bei der Talente-Ziehung vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh (Quelle: "ESPN").
Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet der "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie stark der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.
1. Tennessee Titans (1-9)
Strength of Schedule: .627
2. New York Giants (2-9)
Strength of Schedule: .584
3. Cleveland Browns (2-8)
Strength of Schedule: .495
4. New Orleans Saints (2-8)
Strength of Schedule: .596
5. New York Jets (2-8)
Strength of Schedule: .539
6. Las Vegas Raiders (2-7)
Strength of Schedule: .585
7. Washington Commanders (3-8)
Strength of Schedule: .477
8. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (3-7)
Strength of Schedule: .566
9. Cincinnati Bengals (3-7)
Strength of Schedule: .540
10. Arizona Cardinals (3-7)
Strength of Schedule: .539
11. Miami Dolphins (4-7)
Strength of Schedule: .518
12. Dallas Cowboys (3-5-1)
Strength of Schedule: .495
13. Minnesota Vikings (4-6)
Strength of Schedule: .535
14. Baltimore Ravens (5-5)
Strength of Schedule: .495
15. Kansas City Chiefs (5-5)
Strength of Schedule: .534
16. Houston Texans (5-5)
Strength of Schedule: .549
17. Carolina Panthers (6-5)
Strength of Schedule: .441
18. Detroit Lions (6-4)
Strength of Schedule: .490
Teams, die aktuell für die Playoffs qualifiziert wären:
19. Tampa Bay Buccaneers (6-4)
Strength of Schedule: .549
20. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (6-4)
Strength of Schedule: .539
21. Pittsburgh Steelers (6-4)
Strength of Schedule: .505
22. Los Angeles Chargers (7-4)
Strength of Schedule: .442
23. San Francisco 49ers (7-4)
Strength of Schedule: .477
24. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (6-3-1)
Strength of Schedule: .417
25. Chicago Bears (7-3)
Strength of Schedule: .345
26. Buffalo Bills (7-3)
Strength of Schedule: .442
27. Seattle Seahawks (7-3)
Strength of Schedule: .480
28. New York Jets via Indianapolis Colts (8-2)
Strength of Schedule: .431
29. Los Angeles Rams (8-2)
Strength of Schedule: .549
30. New England Patriots (9-2)
Strength of Schedule: .369
31. Philadelphia Eagles (8-2)
Strength of Schedule: .510
32. Denver Broncos (9-2)
Strength of Schedule: .423
