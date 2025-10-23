Anzeige
NFL Draft

NFL Draft Order 2026 - Reihenfolge in Woche 11: Kansas City Chiefs und Detroit Lions rücken nach Niederlagen weiter vor

  • Aktualisiert: 17.11.2025
  • 08:59 Uhr
  • ran.de

Nach dem Sunday Night Game des 11. NFL-Spieltags blicken wir auf die aktuelle Reihenfolge für den Draft 2026. Wer holt sich in einem engen Rennen den ersten Pick?

Wer hätte aktuell den ersten Pick im NFL Draft 2026?

ran blickt nach dem Sunday Night Game des 11. Spieltags auf die derzeitige Reihenfolge bei der Talente-Ziehung vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh (Quelle: "ESPN").

Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet der "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie stark der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.

Anzeige
Anzeige
New York Giants quarterback Jaxson Dart (6) scrambles with the ball during an NFL, American Football Herren, USA football game against the San Francisco 49ers, Sunday, Nov. 2, 2025, in East Rutherf...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Anzeige
Anzeige

1. Tennessee Titans (1-9)

Strength of Schedule: .627

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

2. New York Giants (2-9)

Strength of Schedule: .584

New York Giants quarterback Jaxson Dart 6 stretches prior to an NFL, American Football Herren, USA football game against the San Francisco 49ers, Sunday, Nov. 2, 2025, in East Rutherford, NJ. /Cal Media East Rutherford United States of America - ZUMAc04_ 20251102_zma_c04_520 Copyright: xChristopherxSzagolax
New York Giants quarterback Jaxson Dart 6 stretches prior to an NFL, American Football Herren, USA football game against the San Francisco 49ers, Sunday, Nov. 2, 2025, in East Rutherford, NJ. /Cal Media East Rutherford United States of America - ZUMAc04_ 20251102_zma_c04_520 Copyright: xChristopherxSzagolax© IMAGO/ZUMA Press Wire
Anzeige

3. Cleveland Browns (2-8)

Strength of Schedule: .495

Anzeige

4. New Orleans Saints (2-8)

Strength of Schedule: .596

Anzeige

5. New York Jets (2-8)

Strength of Schedule: .539

Anzeige

6. Las Vegas Raiders (2-7)

Strength of Schedule: .585

Anzeige

7. Washington Commanders (3-8)

Strength of Schedule: .477

8. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (3-7)

Strength of Schedule: .566

Anzeige
Anzeige

9. Cincinnati Bengals (3-7)

Strength of Schedule: .540

October 26, 2025, Cincinnati, Ohio, USA: Cincinnati Bengals quarterback Joe Burrow 9 looks on from the field during the second half an NFL, American Football Herren, USA football game against the New York Jets, Sunday, Oct. 26, 2025, in Cincinnati. Cincinnati USA - ZUMAm282 20251026_zsp_m282_010 Copyright: xBrianxMackx
October 26, 2025, Cincinnati, Ohio, USA: Cincinnati Bengals quarterback Joe Burrow 9 looks on from the field during the second half an NFL, American Football Herren, USA football game against the New York Jets, Sunday, Oct. 26, 2025, in Cincinnati. Cincinnati USA - ZUMAm282 20251026_zsp_m282_010 Copyright: xBrianxMackx© IMAGO/ZUMA Press Wire
Anzeige

10. Arizona Cardinals (3-7)

Strength of Schedule: .539

Anzeige

11. Miami Dolphins (4-7)

Strength of Schedule: .518

12. Dallas Cowboys (3-5-1)

Strength of Schedule: .495

13. Minnesota Vikings (4-6)

Strength of Schedule: .535

14. Baltimore Ravens (5-5)

Strength of Schedule: .495

15. Kansas City Chiefs (5-5)

Strength of Schedule: .534

Article Image Media
© IMAGO/ZUMA Press Wire

16. Houston Texans (5-5)

Strength of Schedule: .549

17. Carolina Panthers (6-5)

Strength of Schedule: .441

18. Detroit Lions (6-4)

Strength of Schedule: .490

Teams, die aktuell für die Playoffs qualifiziert wären:

19. Tampa Bay Buccaneers (6-4)

Strength of Schedule: .549

20. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (6-4)

Strength of Schedule: .539

21. Pittsburgh Steelers (6-4)

Strength of Schedule: .505

22. Los Angeles Chargers (7-4)

Strength of Schedule: .442

23. San Francisco 49ers (7-4)

NFL, American Football Herren, USA Jacksonville Jaguars at San Francisco 49ers Sep 28, 2025; Santa Clara, California, USA; San Francisco 49ers quarterback Brock Purdy (13) reacts during the first half against the Jacksonville Jaguars at Levi s Stadium. Santa Clara Levi s Stadium California USA, EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xDarrenxYamashitax 20250928_tdc_yl1_173
NFL, American Football Herren, USA Jacksonville Jaguars at San Francisco 49ers Sep 28, 2025; Santa Clara, California, USA; San Francisco 49ers quarterback Brock Purdy (13) reacts during the first half against the Jacksonville Jaguars at Levi s Stadium. Santa Clara Levi s Stadium California USA, EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xDarrenxYamashitax 20250928_tdc_yl1_173© Imagn Images

Strength of Schedule: .477

24. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (6-3-1)

Strength of Schedule: .417

25. Chicago Bears (7-3)

Strength of Schedule: .345

26. Buffalo Bills (7-3)

Strength of Schedule: .442

27. Seattle Seahawks (7-3)

Strength of Schedule: .480

Article Image Media
© IMAGO/Imagn Images

28. New York Jets via Indianapolis Colts (8-2)

Strength of Schedule: .431

29. Los Angeles Rams (8-2)

Strength of Schedule: .549

30. New England Patriots (9-2)

Strength of Schedule: .369

31. Philadelphia Eagles (8-2)

Strength of Schedule: .510

32. Denver Broncos (9-2)

Strength of Schedule: .423

Auch interessant: Playoff Picture: Broncos erklimmen AFC-Spitze

Mehr News und Videos zur NFL

NFL: Shedeur Sanders enttäuscht bei Debüt und verspielt Browns-Führung

  • Video
  • 04:59 Min
  • Ab 0
Post Malone Super Bowl
News

Diese Star-Acts treten am Thanksgiving Day auf

  • 17.11.2025
  • 09:50 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Las Vegas Raiders at Denver Broncos Nov 6, 2025; Denver, Colorado, USA; Denver Broncos wide receiver Troy Franklin (11) reacts after a touchdown during the first ...
News

Playoff Picture: Broncos erklimmen AFC-Spitze

  • 17.11.2025
  • 08:58 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 17.11.2025
  • 08:35 Uhr
November 16, 2025, Philadelphia, Pa, USA: Philadelphia Eagles quarterback Jalen Hurts (1) scores a touchdown during the NFL, American Football Herren, USA football matchup between the Detroit Lions...
News

NFL: Eagles besiegen Lions bei Defensiv-Schlacht

  • 17.11.2025
  • 08:29 Uhr

NFL-Highlights: Allen-Gala! Bucs und Bills liefern Monster-Game

  • Video
  • 05:39 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Washington macht den Bulldozer! Steelers dominieren Bengals

  • Video
  • 05:59 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Horror-Spiel von Darnold wird zum Nailbiter

  • Video
  • 05:00 Min
  • Ab 0
Play-offs in Gefahr für Patrick Mahomes?
News

NFL: Chiefs nach Niederlage im Play-off-Rennen unter Druck

  • 17.11.2025
  • 07:31 Uhr

NFL-Highlights: Strittige Flagge entscheidet Lions vs. Eagles

  • Video
  • 06:03 Min
  • Ab 0