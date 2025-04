NFL Draft: Wann wurde Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs gepickt?

Und das, obwohl er noch nicht einmal zehn Jahre in der NFL verbracht hat. 2017 schaffte Mahomes den Sprung vom College in die Elite-Liga des Footballs zu den Kansas City Chiefs .

Das ist allerdings nicht immer der Fall, manchmal entwickeln sich auch Viert- oder Fünftrundenpicks erst in der NFL zu erstklassigen Akteuren. Tom Brady ist das beste Beispiel. Die NFL-Legende wurde im Jahr 2000 erst an 199. Stelle von den New England Patriots gepickt.

Auf dem College brachte es er es auf 12.097 Yards und 115 Touchdowns für Texas Tech. Er warf 11.252 Yards, was die drittmeisten in der Geschichte der Texas Tech bedeuten.

Schon vor dem NFL Draft war Mahomes heiß begehrt. Mehrere Universitäten boten dem Ausnahmeathleten in der High School ein Sportstipendium an. Teilweise auch, weil Mahomes neben dem American Football lange noch Baseball spielte.

Übrigens war Mahomes auch nicht der erste Quarterback, der in seinem Jahrgang über den Draft-Tisch ging. Die Chicago Bears schnappten sich mit dem zweiten Pick Mitchell Trubisky. Zwei Picks nach Mahomes ging Deshaun Watson an zwölfter Stelle zu den Houston Texans.

Mahomes meldetet sich im Draft 2017 an und wurde von den Kansas City Chiefs in Runde eins an zehnter Stelle ausgewählt. Er unterschrieb beim heutigen Top-Team einen Dreijahresvertrag in Höhe von 13,7 Millionen US-Dollar.

Kansas City Chiefs: Wie läuft es für Patrick Mahomes in der NFL?

In seinem Rookie-Jahr musste sich Mahomes noch gedulden, denn zunächst ging er als Backup von Alex Smith in die Saison 2017. Zu seinem Debüt kam er am letzten Spieltag der Saison 2017 gegen die Denver Broncos. Dabei warf Mahomes 284 Passing Yards, allerdings keinen Touchdown und ihm unterlief eine Interception. Die Chiefs gewannen beim Mahomes-Debüt dennoch mit 27:24.

Seitdem ging es für Mahomes jedoch steil bergauf. 2018 wurde er nicht nur Offensive Player of the Year, sondern auch Most Valuable Player der NFL. Den ersten von drei Super-Bowl-Siegen holte Mahomes mit den Chiefs im Jahr 2020. 2022 und 2023 folgten Nummer zwei und drei.

In der abgelaufenen Saison musste der Star-Quarterback allerdings einen herben Rückschlag hinnehmen. Der von den Chiefs angepeilte "Three-peat", also der dritte Super-Bowl-Erfolg in Folge, gelang nicht. Gegen die Philadelphia Eagles im Super Bowl 2025 hatten Mahomes, Travis Kelce und Co. das Nachsehen.