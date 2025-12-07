- Anzeige -
NFL - Indianapolis Colts: Daniel Jones reißt sich wohl die Achillessehne

  • Aktualisiert: 08.12.2025
  • 10:46 Uhr
  • Christian Stüwe
Article Image Media

Daniel Jones zieht sich im Spiel seiner Indianapolis Colts bei den Jacksonville Jaguars ohne Fremdeinwirkung wohl einen Achillessehnenriss zu. Die Saison des Quarterbacks wäre damit beendet.

Kurz vor dem Ende des ersten Viertels des NFL-Spiels in Jacksonville passierte ist: Daniel Jones lief beim Stand von 7:14 in der Pocket zurück, um einen Pass zu werfen.

Ohne Fremdeinwirkung knickte das rechte Bein des Quarterbacks der Indianapolis Colts weg. Der 28-Jährige blieb am Boden liegen und merkte offenbar sofort, dass er sich schwerer verletzt hatte. Er zog seinen Helm aus und schlug damit wütend auf den Boden.

Kurz darauf wurde er von Betreuern vom Feld gebracht.

NFL: Daniel Jones wird wohl monatelang fehlen

Wenig später teilten die Colts mit, dass Jones sich an der Achillessehne verletzt hat und nicht zurückkehren wird. Eine MRT-Untersuchung soll nun Gewissheit bringen. Wenn Jones sich die Achillessehne gerissen hat, wird er rund neun Monate pausieren müssen.

"Es sieht nicht gut aus", sagte Head Coach Shane Steichen nach der Partie.

Der Quarterback hatte zuvor schon mit einem Wadenbeinbruch zu kämpfen, allerdings am linken Bein.

Für Jones kam Rookie Riley Leonard in die Partie.

