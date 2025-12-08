NFL - Kansas City Chiefs kassieren nächsten Rückschlag im Playoff-Rennen

Für die Kansas City Chiefs setzt es im Heimspiel gegen die Houston Texans den nächsten Rückschlag. Dabei sieht auch Patrick Mahomes alles andere als gut aus.

Die Kansas City Chiefs müssen in der NFL nach der nächsten Niederlage mehr denn je um ihre Teilnahme an den Playoffs bangen.

Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes verlor gegen die Houston Texans mit 10:20 und steht nach 13 Spielen damit bei einer 6:7-Bilanz. Erstmals seit 2015 werden die Chiefs nicht ihre Division gewinnen.

In der AFC West liegt Kansas City aktuell nur auf dem dritten Rang hinter den Denver Broncos und den Los Angeles Chargers, gegen beide muss der Dominator der vergangenen Jahre an den verbliebenen vier Spieltagen noch antreten. Der erneute Division-Titel ist dabei schon nicht mehr möglich: Denver verbesserte dank seines zehnten Sieges in Folge beim 24:17 bei den Las Vegas Raiders seine Bilanz auf 11:2.

"Zehn Siege in Folge sind eine lange Serie", sagte Broncos-Quarterback Bo Nix, der gegen die Raiders einmal mehr mit 212 geworfenen Yards und einem erlaufenen Touchdown überzeugte: "Man muss diese Gelegenheit zu schätzen wissen und dankbar für die Siege sein, egal wie sie zustande kommen. Aber gleichzeitig versuchen wir immer, uns zu verbessern."