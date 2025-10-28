Dritter Sieg in Folge
NFL: Kansas City Chiefs siegen deutlich gegen die Washington Commanders
- Aktualisiert: 29.10.2025
- 08:31 Uhr
- Kai Esser
Die Kansas City Chiefs haben ihre Siegesserie in der NFL fortgesetzt. Gegen ersatzgeschwächte Washington Commanders gewannen die Chiefs souverän mit 28:7.
Zum Abschluss des 8. Spieltags haben die Kansas City Chiefs einen souveränen Sieg gegen die Washington Commanders geholt. Durch das 28:7 bleiben die Chiefs in der AFC auf Kurs.
Patrick Mahomes spielte mit 329 Total Yards (25/34 angekommene Pässe) groß auf, dazu gelangen ihm drei Touchdowns, aber auch zwei Interceptions. 40 dieser Yards sammelte er über Scrambles ein.
Bester Läufer war seit langem mal wieder Isaiah Pacheco mit 58 Yards bei nur zwölf Versuchen. Weniger Yards, dafür zwei Touchdowns, holte sich sein Backfield-Kollege Kareem Hunt - einen über den Boden, einen durch die Luft.
Bester Receiver war Tight End Travis Kelce. Der schrammte zwar nur einen Yard an einem 100-Yard-Spiel vorbei, fing jedoch den 100. Touchdown in seiner Karriere und kann sich über einen historischen Meilenstein freuen. Auch Rashee Rice (93 Yards, ein Touchdown) überzeugte.
Commanders ohne Jayden Daniels chancenlos
Ohne Quarterback Jayden Daniels hatten die Commanders dem amtierenden AFC-Champion nichts entgegenzusetzen. Backup Marcus Mariota brachte zwar 21 seiner 30 Pässe für 213 Yards und einen Touchdown an, allerdings auch zwei Interceptions.
Das Laufspiel fand nicht statt: Mariota war mit nur 28 Yards schon bester Läufer, Rookie Jacory Croskey-Merritt brachte es in neun Versuchen nur auf 25 Yards. Bester Receiver des Teams war Jeremy McNichols mit 64 Yards aus dem Backfield, den einzigen Commanders-Touchdown des Abends besorgte Receiver Terry McLaurin, der nach Verletzung zurückkehrte.
Damit haben die Commanders mit einer 3-5-Bilanz in der NFC erst einmal den Anschluss verloren, während sich die Chiefs mit 5-3 auf die Playoff-Plätze schieben und in der AFC West an den Denver Broncos dranbleiben.
In Woche neun reisen die Chiefs zu den Buffalo Bills, die Commanders empfangen zeitgleich die Seattle Seahawks.