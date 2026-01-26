Das NFC Championship Game könnte das letzte Spiel von Matthew Stafford in der NFL gewesen sein. Der Quarterback der Los Angeles Rams weicht Fragen um seine Zukunft aus.

von Oliver Jensen

Matthew Stafford hat eine überragende Saison gespielt und gilt als wahrscheinlicher MVP der Saison 2025. Doch mit der knappen 27:31-Niederlage seiner Los Angeles Rams im NFC Championship Game gegen die Seattle Seahawks ist die Saison für ihn beendet - und möglicherweise auch seine Karriere?

Der Quarterback feiert in knapp zwei Wochen - am 7. Februar - seinen 38. Geburtstag. Logischerweise stellt sich die Frage nach seiner Zukunft.

Head Coach Sean McVay reagierte allerdings überrascht, als er auf dieses Thema angesprochen wurde. "Ich meine, wenn er noch spielen will.... Was zum Teufel ist das für eine Frage?" sagte er gegenüber den Reportern.

"Du musst ihn fragen. Wir waren völlig im Hier und Jetzt. Ich weiß nur: Wenn er will, spielt er immer noch auf einem verdammt hohen Niveau. Ich meine, er ist der MVP der Liga – und wenn nicht ... also, ich habe großen Respekt vor allen anderen, aber dieser Typ hat auf einem Niveau gespielt, das einfach anders ist."