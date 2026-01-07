NFL-Highlights kostenlos auf Joyn
NFL - Künstliche Intelligenz sagt die NFL-Playoffs voraus: Welches Team holt den Super Bowl?
- Aktualisiert: 09.01.2026
- 23:48 Uhr
- Maximilian Kayser
Wer geht als Sieger aus dem 60. Super Bowl hervor? Aktuell gibt es keinen klaren Topfavoriten, doch eine KI hat bereits alle Playoff-Spiele simuliert.
Von Maximilian Kayser
Die NFL Playoffs versprechen in diesem Jahr einiges an Spannung. Einige Teams, die vor ein paar Monaten noch als Favoriten gehandelt wurden, sind nicht mehr dabei - darunter die Baltimore Ravens, die Detroit Lions und auch die Kansas City Chiefs.
Einen klaren Topfavoriten gibt es aktuell nicht, wobei die beiden besten Teams der Regular Seasen, die Denver Broncos und die Seattle Seahawks, in den Playoffs natürlich die beste Ausgangslage haben. Los geht es mit dem Wild Card Weekend vom 10. bis zum 13. Januar.
Doch wer holt sich am Ende die Vince Lombardi Trophy? Das fragte "USA Today Sports" nun die KI Microsoft Copilot. Der virtuelle Assistent simulierte alle Playoff-Spiele sowie den Super Bowl selbst - sogar einen SB-MVP wählte die künstliche Intelligenz aus.
Wild Card Round: Frühes Ende für die Jaguars?
In den Wild Card-Spielen der AFC überrascht Copilot direkt und sagt zwei Seeding-Upsets vorher:
- New England Patriots (2) - Los Angeles Chargers (7): 23:21
- Buffalo Bills (6) - Jacksonville Jaguars (3): 26:23
- Houston Texans (5) - Pittsburgh Steelers (4): 20:16
Drake May und die Patriots besiegen die Chargers, da diese laut der KI "Protection-Probleme" haben. Für die in ihrer Conference Drittplatzierten Jaguars ist dagegen früh Schluss: Copilot sagt, es vertraue "Josh Allens Playoff-Reputation". Das, obwohl Jacksonville um Trevor Lawrence mittlerweile acht Spiele am Stück gewinnen konnte.
Zuletzt sagt die KI einen Sieg für die Houston Texans voraus, hauptsächlich aufgrund derer "unerbittlicher" Defense. In der NFC dagegen bleiben Überraschungen aus:
- Chicago Bears (2) - Green Bay Packers (7): 24:20
- Philadelphia Eagles (3) - San Francisco 49ers (6): 23:20
- Los Angeles Rams (5) - Carolina Panthers (4): 27:17
Einen Seeding-Upset sagt die KI zwar voraus, doch die LA Rams sind trotz einer Niederlage gegen die Panthers in der Regular Season in diesem Match der Favorit. Copilot schreibt dazu, dass den Panthers "explosive Plays" fehlen.
Der Sieg der Bears kommt laut KI dank Caleb Williams' "Late-Game-Playmaking" zustande. Außerdem kommen die "verwundbaren" Eagles aufgrund der zahlreichen Verletzungen bei den 49ers weiter.
Divisional Round: KI tippt auf das Aus der Broncos
Kommen die Buffalo Bills ganz weit? Die Künstliche Intelligenz tippt direkt auf einen weiteren Upset:
- Buffalo Bills (6) - Denver Broncos (1): 24:21
- New England Patriots (2) - Houston Texans (5): 23:20
Der Grund für das Ausscheiden der Broncos bleibt für Copilot der gleiche wie in der Runde zuvor: die Playoff-Erfahrung der Bills und Josh Allen. Die KI sagt Voraus, dass Buffalos Defense Denvers Offense genug ausbremsen kann, um den Sieg einzufahren. Die Patriots siegen knapp gegen die Texans.
Der Schlüssel gegen eine starke Texans-Defense sei Drake Mayes "Effizienz". Der Erstplatzierte der NFC soll dagegen weiterkommen:
- Seattle Seahawks (1) - Los Angeles Rams (5): 27:20
- Philadelphia Eagles (3) - Chicago Bears (2): 26:23
Seattles Defense ist laut KI ein "Ton-Angeber" - Copilot ist sich sicher, dass die Seahawks mit starkem Pass Rush Matthew Stafford unter genug Druck setzen können. Im engen Duell der Eagles und Bears sei der "balancierte Angriff" Philadelphias entscheidend.
Conference Championship: Bills werden AFC-Champions
Mittlerweile ist klar: Copilot mag Josh Allen. So sieht es auch in den Conference-Championship-Spielen aus:
- Buffalo Bills (6) - New England Patriots (2): 27:23
- Seattle Seahawks (1) - Philadelphia Eagles (3): 24:20
Für die Bills geht es als sechster Seed in den Super Bowl - der Grund sei wieder die "Erfahrung in Situationen mit hohem Druck". Die Defense der Patriots werde es zwar zu einem engem Spiel machen, doch die Bills haben laut KI ein "höheres Limit".
NFL Power Ranking vor den Playoffs: Top-Seeds Denver Broncos und Seattle Seahawks nicht ganz vorne dabei
NFL Power Ranking vor der Wild Card Round
18 Teams haben Ferien, nur noch 14 sind übrig und kämpfen im Playoff-Turnier um den Einzug in den Super Bowl. Aber wer hat dabei die besten Karten? ran präsentiert das Power Ranking vor dem ersten Playoff-Spieltag.
Platz 14: Carolina Panthers (Vorwoche: 19)
Die Panthers springen fünf Plätze nach oben - und damit auf den letzten Platz. Klingt paradox, ist aber so. Trotz Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers mogelte sich Carolina in die Postseason, trotz negativer Bilanz. Sie gehen zwar als Außenseiter ins Rennen, aber die Rams haben sie in der Regular Season Zuhause geschlagen.
Platz 13: Pittsburgh Steelers (Vorwoche: 14)
Ähnlich knapp haben sich die Pittsburgh Steelers in die Playoffs geschoben, ein verschossenes Field Goal des Kickers Tyler Loop von den Baltimore Ravens besorgte am Ende den Sieg in der AFC North. Davor gab es eine schwache Leistung gegen die Browns. Aber immerhin: DK Metcalf kommt zurück.
Platz 12: Green Bay Packers (Vorwoche: 13)
Ja, die Green Bay Packers haben gegen die Minnesota Vikings nur ihre Backups spielen lassen. Dennoch geht niemand gerne mit drei Niederlagen in Serie in die Playoffs. Vor allem besorgniserregend: Jordan Love hat vor drei Wochen zuletzt ein Spiel gemacht. Am liebsten wollen Teams eingespielt in die Postseason gehen.
Platz 11: Los Angeles Chargers (Vorwoche: 11)
Auch die Chargers verzichteten darauf, ihre Starter spielen zu lassen. Trotzdem haben es die Backups gegen die Denver Broncos gut gemacht. Spricht das nun für die zweite Garde der Chargers oder gegen die erste Garde der Broncos?
Platz 10: Chicago Bears (Vorwoche: 7)
Die Starter nicht geschont haben die Chicago Bears - umso besorgniserregender war die Performance gegen die Detroit Lions. Der Divisionsrivale aus Michigan schaffte es, das Laufspiel mehr oder minder kaltzustellen. Die Lions haben gezeigt, wie man gegen die Bears spielen muss, um zu gewinnen. Die Frage ist: Haben die Packers das Personal dazu?
Platz 9: Houston Texans (Vorwoche: 9)
Nächster Sieg für die Houston Texans, doch einer mit Beigeschmack: Beim 38:30 gegen die Indianapolis Colts hat die sonst so hochgelobte Defense kratergroße Lücken hinterlassen und Rookie Riley Leonard wie einen Pro Bowler aussehen lassen. Das ist nicht das, was sich Fans erhofft haben.
Platz 8: Philadelphia Eagles (Vorwoche: 10)
Auch die Eagles ließen Starter bei der Niederlage gegen die Commanders auf der Bank, weil der dritte Seed der NFC quasi fix war. Gegen die San Francisco 49ers könnte das ein Vorteil sein, gerade mit dem langsam wieder in Schwung kommenden Laufspiel.
Platz 7: Los Angeles Rams (Vorwoche: 5)
Vor einigen Wochen noch an Platz eins, jetzt nur noch Siebter. Die Los Angeles Rams haben sich über die vergangenen Wochen einige Fehler erlaubt. Zwar gewann LA am Ende klar gegen die Cardinals, mit allen Startern taten sie sich jedoch lange schwer. Dazu zwei vermeidbare Pleiten gegen die Falcons und Seahawks vorher. Wir haben berechtigte Zweifel am Team von Sean McVay.
Platz 6: San Francisco 49ers (Vorwoche: 3)
Von drei auf sechs: Das liegt nicht einmal zwingend an der harmlosen Offense der 49ers gegen die Seattle Seahawks, sondern an den Verletzungen, die schlichtweg immer mehr werden. Die 49ers haben den wohl schwersten Pfad auf dem Weg zu einem möglichen Heim-Super-Bowl.
Platz 5: Denver Broncos (Vorwoche: 4)
Es ist regelrecht bemerkenswert, wie es die Denver Broncos Woche für Woche schaffen, sich dem Niveau des Gegners anzupassen. Sowohl positiv als auch negativ. Gegen die Backups der Chargers gab es nur einen vergleichsweise knappen Sieg. Wir haben Bedenken vor den Playoffs.
Platz 4: Buffalo Bills (Vorwoche: 8)
Die Backups der Buffalo Bills machten einen guten Job gegen die New York Jets. Was aber wirklich heraussticht: Auch ohne Josh Allen kann dieses Team Punkte erzielen, und zuvor gegen die Eagles zeigte die Defense, dass sie auch heroisch Punkte verhindern kann.
Platz 3: Jacksonville Jaguars (Vorwoche: 6)
Mit acht Siegen in Serie spazieren die Jacksonville Jaguars in die Playoffs, die Tennessee Titans waren nur ein Lieferant für Selbstvertrauen für das Team von Liam Coen. Die Partie gegen die Buffalo Bills wird ein wahres Highlight werden!
Platz 2: Seattle Seahawks (Vorwoche: 2)
Wir sind ehrlich: Der einzige Grund, warum die Seahawks nicht auf Platz eins liegen, ist - man muss es so hart sagen - Sam Darnold. Auf jeder anderen Position sind die Seahawks top, die Defense ist die wohl beste der Liga. Aber seit Woche elf spielt Darnold unterdurchschnittlichen Football und Quarterback ist nun einmal die wichtigste Position. Deshalb geht Platz eins ...
Platz 1: New England Patriots (Vorwoche: 1)
... an den statistisch besten Quarterback der Regular Season, Drake Maye und die New England Patriots. Die haben gegen die Miami Dolphins einmal kurz die Muskeln spielen lassen und die Fins mit 38:10 abgefrühstückt. Nebenbei zeigten sich die Offensive Line sowie das Laufspiel deutlich verbessert. Dass man ein Spiel mit 129er Passer Rating von Maye als fast selbstverständlich ansieht und das kaum thematisiert, zeigt nur, wie gut er eigentlich ist.
Im Duell zwischen Seattle und Philadelphia sieht Copilot die Seahawks dank ihrer Defense vorne: Es sei die definierende Einheit" der NFC. Die hohe Passqualität von Sam Darnold soll laut KI gegen die Eagles reichen.
Super Bowl 60: Die Seahawks gewinnen dank Defense
Irgendwann muss die überraschende Serie der Bills enden - laut Copilot erst im Super Bowl:
- Seattle Seahawks - Buffalo Bills: 27:23
"Defense travels" schreibt die KI - da hilft nicht einmal Josh Allen. Stattdessen werde dieser durch schlaue "Deckungswechsel" verlangsamt. So werde der QB zu "Hero-Ball"-Momenten gezwungen. Außerdem habe Seattle die bessere "Balance".
Den Final-MVP sagt Copilot ebenfalls bereits vorher: Sam Darnold soll es werden, da er "ein paar wichtige späte Throws" haben werde und "MVP-Voter historisch gesehen eher für Quarterbacks stimmen".
Wie korrekt die Vorhersage der künstlichen Intelligenz ist, zeigt sich bereits an diesem Wochenende - dann müssen die Bills ihren ersten Seeding-Upset schaffen.