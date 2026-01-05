NFL: Letzte Play-off-Plätze für Pittsburgh und Carolina

Die Pittsburgh Steelers haben sich in einem Alles-oder-nichts-Spiel den letzten Platz für die Play-offs der National Football League (NFL) gesichert. Die Mannschaft um Quarterback Aaron Rodgers (10 Siege/7 Niederlagen) gewann das dramatische direkte Duell gegen die Baltimore Ravens (8/9) durch einen Touchdown in der letzten Spielminute 26:24 und zog damit als Gewinner der AFC North Division in die K.o.-Runde ein.

Im "Endspiel" bei den Steelers waren die die Gäste aus Baltimore zunächst 2:22 Minuten vor dem Ende nach einem Touchdown-Pass von Quarterback Lamar Jackson 24:20 in Führung gegangen. 55 Sekunden vor dem Ablauf der Spielzeit konterte Rodgers mit einem Pass auf Calvin Austin III. in die Endzone - der Extrapunkt aber misslang. In letzter Sekunde verpasste Kicker Tyler Loop ein Field Goal aus 44 Yards zum Sieg für Baltimore.

Der letzte noch offene Play-off-Platz in der NFC war zuvor an die Carolina Panthers (8/9) gegangen. Sie profitierten in der NFC South nach ihrem 14:16 im "Endspiel" gegen den Divisions-Rivalen Tampa Bay Buccaneers (8/9) vom Sieg der Atlanta Falcons (8/9) gegen die New Orleans Saints besiegt (19:17). Die Falcons entließen nach dem Spiel Chefcoach Raheem Morris und Manager Terry Fontenot.

Die Play-offs beginnen am kommenden Wochenende mit der Wild-Card-Runde. Die Denver Broncos (19:3 gegen die Los Angeles Chargers) als Gewinner der American Football Conference (AFC) und die Seattle Seahawks (13:3 bei den San Francisco 49ers) als beste Mannschaft der National Football Conference (NFC) haben dafür ein Freilos. Denver trifft auf den Sieger der Partie zwischen Pittsburgh und den Houston Texans, Seattle auf Carolina oder die Los Angeles Rams. Die erste Runde der Play-offs der NFL:

Carolina Panthers-Los Angeles Rams

Chicago Bears-Green Bay Packers

Jacksonville Jaguars-Buffalo Bills

Philadelphia Eagles-San Francisco 49ers

New England Patriots-Los Angeles Chargers

Pittsburgh Steelers-Houston Texans