NFL: Patriots verspielen 21:0-Führung und Play-off-Ticket

Die New England Patriots haben im Topspiel der National Football League (NFL) eine 21:0-Führung und damit die vorzeitige Qualifikation für die Play-offs verspielt. Der sechsmalige Super-Bowl-Champion verlor nach zuvor zehn Siegen in Folge ein wildes Spiel gegen die Buffalo Bills 31:35. Bei einem Sieg wäre den Patriots Platz eins in der Division AFC East nicht mehr zu nehmen gewesen.

Bei leichtem Schneefall bestimmte zunächst Patriots-Quarterback Drake Maye das Geschehen: Gleich zweimal trug der 23-Jährige den Ball zum Touchdown in die Endzone - nach dem ersten Viertel stand es 14:0, später gar 21:0. Nach der Pause kippte die Begegnung aber, Buffalo lag plötzlich 28:24 vorne und hatte auch nach einem erneuten Rückstand das bessere Ende für sich.

Mit elf Siegen und drei Niederlagen haben die Patriots dennoch weiter beste Chancen auf die Play-offs. In den Saisons 2014, 2016 und 2018 war New England mit Superstar Tom Brady noch Meister geworden, zuletzt aber reichte es dreimal in Folge nicht für die Postseason.

Gute Karten hat nach dem Comeback-Sieg auch Buffalo (10:4). Wer von beiden Teams die Division AFC East gewinnt, ist dagegen wieder offen - zuletzt war das fünfmal in Folge den Bills gelungen.