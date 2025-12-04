- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-Highlights kostenlos auf Joyn

NFL Playoffs: Tampa Bay Buccaneers brauchen mehr als einen Sieg fürs Ticket - die Szenarien am 18. Spieltag

  • Aktualisiert: 30.12.2025
  • 08:53 Uhr
  • ran

Die Regular Season nähert sich der Ziellinie. Noch ein Spieltag steht an, dann beginnen in der NFL die Playoffs - zwölf Teams haben bereits ihr Ticket gelöst. In Week 18 fallen die übrigen Postseason-Entscheidungen.

Week 18 der NFL steht vor der Tür.

Nachdem sich die Houston Texans und die Green Bay Packers ihre Teilnahme an den Playoffs gesichert haben, stehen zwölf der 14 Postseason-Teams fest. Die beiden noch offenen Plätze werden in direkten Duellen zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Carolina Panthers sowie zwischen den Pittsburgh Steelers und den Baltimore Ravens ausgespielt. Wobei die "Bucs" neben einem eigenen Sieg auch noch Schützenhilfe eines Division-Rivalen benötigen.

Aber auch der Kampf um Heimvorteil und Freilose in der Wild Card Round ist noch in vollem Gange.

ran gibt einen Überblick über die Playoff-Szenarien in Week 18.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL Playoffs: Szenarien in der NFC

Die Seattle Seahawks (13-3) sichern sich den Division Title in der NFC West und den No.-1-Seed der NFC, wenn...

  • sie bei den San Francisco 49ers gewinnen

Die San Francisco 49ers (12-4) sichern sich den Division Title in der NFC West und den No.-1-Seed der NFC, wenn...

  • sie gegen die Seattle Seahawks gewinnen

Die Carolina Panthers (8-8) sichern sich sich den Division Title in der NFC South, wenn ...

  • sie bei den Tampa Bay Buccaneers gewinnen ODER
  • die Atlanta Falcons gegen die New Orleans Saints gewinnen

Die Tampa Bay Buccaneers (7-9) sichern sich den Division Title in der NFC South, wenn ...

  • sie gegen die Carolina Panthers gewinnen UND die Atlanta Falcons gegen die New Orleans Saints verlieren
- Anzeige -
- Anzeige -

NFL-Highlights: Robinson überrennt Rams! Falcons schocken LA

Die Chicago Bears (11-5) sichern sich den No.-2-Seed der NFC, wenn...

  • sie gegen die Detroit Lions gewinnen ODER
  • die Philadelphia Eagles gegen die Washington Commanders verlieren

Die Philadelphia Eagles (11-5) sichern sich den No.-2-Seed der NFC, wenn...

  • sie gegen die Washington Commanders gewinnen UND die Chicago Bears gegen die Detroit Lions verlieren

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL Playoffs: Szenarien in der AFC

Die Denver Broncos (13-3) sichern sich den No.-1-Seed der AFC, wenn ...

  • sie gegen die Los Angeles Chargers gewinnen ODER
  • die New England Patriots gegen die Miami Dolphins verlieren

Die New England Patriots (13-3) sichern sich den No.-1-Seed der AFC, wenn ...

  • sie gegen die Miami Dolphins gewinnen UND die Denver Broncos gegen die Los Angeles Chargers verlieren

Die Jacksonville Jaguars (12-4) sichern sich den No.-1-Seed der AFC, wenn ...

  • sie gegen die Tennessee Titans gewinnen UND die Denver Broncos gegen die Los Angeles Chargers verlieren UND die New England Patriots gegen die Miami Dolphins verlieren

Die Pittsburgh Steelers (9-7) sichern sich den Division Title in der AFC North, wenn ...

  • sie gegen die Baltimore Ravens gewinnen

Die Baltimore Ravens (8-8) sichern sich den Division Title in der AFC North, wenn ...

  • sie bei den Pittsburgh Steelers gewinnen

NFL: Shedeur Sanders bettelt bei Fans um Weihnachtsgeschenke

Die Jacksonville Jaguars (12-4) sichern sich den Division Title in der AFC South, wenn...

  • sie gegen die Tennessee Titans gewinnen ODER
  • die Houston Texans gegen die Indianapolis Colts verlieren

Die Houston Texans (11-5) sichern sich den Division Title in der AFC South, wenn...

  • sie gegen die Indianapolis Colts gewinnen UND die Jacksonville Jaguars gegen die Tennessee Titans verlieren
Mehr News und Videos zur NFL

NFL: Ex-RB-Star kritisiert Falcons bei Bijan-Entscheidung

  • Video
  • 01:47 Min
  • Ab 0
Matthew Stafford (LA Rams)
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 30.12.2025
  • 08:35 Uhr
NFL München
News

NFL 2026 in München: Wie hoch sind die Ticket-Preise?

  • 30.12.2025
  • 08:24 Uhr
Los Angeles Rams v Atlanta Falcons - NFL 2025
News

Draft Order: Rams-Pick rutscht durch eigenen Sieg nach hinten

  • 30.12.2025
  • 07:45 Uhr

NFL: 93-Yards-TD! Bijan Robinson mit Monster-Performance

  • Video
  • 02:45 Min
  • Ab 0
ATLANTA, GA - DECEMBER 29: Los Angeles quarterback Matthew Stafford (9) hands off to running back Kyren Williams (23) during the NFL, American Football Herren, USA game between the Los Angeles Rams...
News

Playoff Picture: Rams müssen zum Titelverteidiger

  • 30.12.2025
  • 07:14 Uhr
INGLEWOOD, CA - DECEMBER 27: Los Angeles Chargers quarterback Justin Herbert (10) throws a pass during the Houston Texans vs Los Angeles Chargers NFL, American Football Herren, USA game on December...
News

Brisant: Chargers schonen Justin Herbert gegen Broncos

  • 30.12.2025
  • 07:05 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Los Angeles Rams at Atlanta Falcons Dec 29, 2025; Atlanta, Georgia, USA; Los Angeles Rams quarterback Matthew Stafford (9) throws an interception to Atlanta Falco...
News

3 INTs! Stafford wirft Playoff-Position der Rams weg

  • 30.12.2025
  • 05:43 Uhr

NFL: Bus-Party! New England Patriots feiern AFC-East-Titel

  • Video
  • 01:31 Min
  • Ab 0
imago images 1070595673
News

Chiefs-Krise: Coach Reid fällt Zukunftsentscheidung

  • 29.12.2025
  • 23:00 Uhr