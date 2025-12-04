NFL-Highlights kostenlos auf Joyn
NFL Playoffs: Tampa Bay Buccaneers brauchen mehr als einen Sieg fürs Ticket - die Szenarien am 18. Spieltag
- Aktualisiert: 30.12.2025
- 08:53 Uhr
- ran
Die Regular Season nähert sich der Ziellinie. Noch ein Spieltag steht an, dann beginnen in der NFL die Playoffs - zwölf Teams haben bereits ihr Ticket gelöst. In Week 18 fallen die übrigen Postseason-Entscheidungen.
Week 18 der NFL steht vor der Tür.
Nachdem sich die Houston Texans und die Green Bay Packers ihre Teilnahme an den Playoffs gesichert haben, stehen zwölf der 14 Postseason-Teams fest. Die beiden noch offenen Plätze werden in direkten Duellen zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Carolina Panthers sowie zwischen den Pittsburgh Steelers und den Baltimore Ravens ausgespielt. Wobei die "Bucs" neben einem eigenen Sieg auch noch Schützenhilfe eines Division-Rivalen benötigen.
Aber auch der Kampf um Heimvorteil und Freilose in der Wild Card Round ist noch in vollem Gange.
ran gibt einen Überblick über die Playoff-Szenarien in Week 18.
NFL Playoffs: Szenarien in der NFC
Die Seattle Seahawks (13-3) sichern sich den Division Title in der NFC West und den No.-1-Seed der NFC, wenn...
- sie bei den San Francisco 49ers gewinnen
Die San Francisco 49ers (12-4) sichern sich den Division Title in der NFC West und den No.-1-Seed der NFC, wenn...
- sie gegen die Seattle Seahawks gewinnen
Die Carolina Panthers (8-8) sichern sich sich den Division Title in der NFC South, wenn ...
- sie bei den Tampa Bay Buccaneers gewinnen ODER
- die Atlanta Falcons gegen die New Orleans Saints gewinnen
Die Tampa Bay Buccaneers (7-9) sichern sich den Division Title in der NFC South, wenn ...
- sie gegen die Carolina Panthers gewinnen UND die Atlanta Falcons gegen die New Orleans Saints verlieren

Die Chicago Bears (11-5) sichern sich den No.-2-Seed der NFC, wenn...
- sie gegen die Detroit Lions gewinnen ODER
- die Philadelphia Eagles gegen die Washington Commanders verlieren
Die Philadelphia Eagles (11-5) sichern sich den No.-2-Seed der NFC, wenn...
- sie gegen die Washington Commanders gewinnen UND die Chicago Bears gegen die Detroit Lions verlieren
NFL Playoffs: Szenarien in der AFC
Die Denver Broncos (13-3) sichern sich den No.-1-Seed der AFC, wenn ...
- sie gegen die Los Angeles Chargers gewinnen ODER
- die New England Patriots gegen die Miami Dolphins verlieren
Die New England Patriots (13-3) sichern sich den No.-1-Seed der AFC, wenn ...
- sie gegen die Miami Dolphins gewinnen UND die Denver Broncos gegen die Los Angeles Chargers verlieren
Die Jacksonville Jaguars (12-4) sichern sich den No.-1-Seed der AFC, wenn ...
- sie gegen die Tennessee Titans gewinnen UND die Denver Broncos gegen die Los Angeles Chargers verlieren UND die New England Patriots gegen die Miami Dolphins verlieren
Die Pittsburgh Steelers (9-7) sichern sich den Division Title in der AFC North, wenn ...
- sie gegen die Baltimore Ravens gewinnen
Die Baltimore Ravens (8-8) sichern sich den Division Title in der AFC North, wenn ...
- sie bei den Pittsburgh Steelers gewinnen

Die Jacksonville Jaguars (12-4) sichern sich den Division Title in der AFC South, wenn...
- sie gegen die Tennessee Titans gewinnen ODER
- die Houston Texans gegen die Indianapolis Colts verlieren
Die Houston Texans (11-5) sichern sich den Division Title in der AFC South, wenn...
- sie gegen die Indianapolis Colts gewinnen UND die Jacksonville Jaguars gegen die Tennessee Titans verlieren