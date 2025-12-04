Die Regular Season nähert sich der Ziellinie. Noch ein Spieltag steht an, dann beginnen in der NFL die Playoffs - zwölf Teams haben bereits ihr Ticket gelöst. In Week 18 fallen die übrigen Postseason-Entscheidungen.

Week 18 der NFL steht vor der Tür.

Nachdem sich die Houston Texans und die Green Bay Packers ihre Teilnahme an den Playoffs gesichert haben, stehen zwölf der 14 Postseason-Teams fest. Die beiden noch offenen Plätze werden in direkten Duellen zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Carolina Panthers sowie zwischen den Pittsburgh Steelers und den Baltimore Ravens ausgespielt. Wobei die "Bucs" neben einem eigenen Sieg auch noch Schützenhilfe eines Division-Rivalen benötigen.

Aber auch der Kampf um Heimvorteil und Freilose in der Wild Card Round ist noch in vollem Gange.

ran gibt einen Überblick über die Playoff-Szenarien in Week 18.