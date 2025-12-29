- Anzeige -
- Anzeige -
Alle NFL-Highlights auf Joyn

NFL: Kansas City Chiefs - Head Coach Andy Reid verkündet Zukunftsentscheidung

  • Veröffentlicht: 29.12.2025
  • 23:00 Uhr
  • ran

Die Kansas City Chiefs verpassen erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit die Playoffs. Head Coach Andy Reid bezieht Stellung zu seiner Zukunft.

Die Kansas City Chiefs blicken auf eine Serie von zehn Saisons in Folge mit Playoff-Teilnahme zurück.

In dieser Spielzeit wird die Postseason allerdings erstmals wieder ohne den Dauergast aus Missouri ausgetragen. Mit einer 6-10-Bilanz einen Spieltag vor Ende der Regular Season erlebte die Franchise eine Saison zum Vergessen.

Head Coach Andy Reid denkt wenige Tage vor dem Ende seiner 13. NFL-Saison als Cheftrainer der Chiefs jedoch nicht an einen Rücktritt. "Ich denke, ich komme zurück, oder?", wird der 67-Jährige von "ChiefsDigest.com" zitiert.

"Wenn sie mich zurückhaben wollen, komme ich zurück. In diesem Geschäft weiß man nie, das ist eine schwierige Frage. Aber ich habe es vor, ja", betonte Reid.

Im Vorjahr hatte "Big Red" einen Mehrjahresvertrag unterschrieben, der ihn bis inklusive der Spielzeit 2029 an die Franchise bindet.

- Anzeige -
- Anzeige -

Kansas City Chiefs: Kehrt Travis Kelce zurück?

Abseits der Zukunft des Coaches steht das Team vor einer Offseason mit zahlreichen Fragezeichen.

Zahlreiche Personalien dürften auf dem Prüfstand stehen und der Roster wohl einschneidende Veränderungen erfahren. Ob Tight End Travis Kelce seine Karriere beendet oder nicht, wird sich zeigen.

Im Fokus steht jedoch die Genesung von Star-Quarterback Patrick Mahomes, der nach einem Kreuzbandriss kürzlich operiert wurde und an seinem Comeback arbeitet.

Wer dann an seiner Seite auflaufen wird, steht noch in den Sternen.

- Anzeige -
Mehr News und Videos

NFL: Shedeur Sanders bettelt bei Fans um Weihnachtsgeschenke

  • Video
  • 01:15 Min
  • Ab 0

NFL: Bus-Party! New England Patriots feiern AFC-East-Titel

  • Video
  • 01:31 Min
  • Ab 0

NFL: Philip Rivers blickt positiv aufs Comeback: "Immer wieder"

  • Video
  • 01:47 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Pittsburgh Steelers at Los Angeles Chargers Nov 9, 2025; Inglewood, California, USA; Pittsburgh Steelers head coach Mike Tomlin and quarterback Aaron Rodgers (8) ...
News

Kommentar: Die Steelers brauchen einen echten Neuanfang

  • 29.12.2025
  • 18:23 Uhr
Las Vegas Raiders v Philadelphia Eagles - NFL 2025
News

Wegen Tank Bowl: Crosby legt im Streit mit Raiders nach

  • 29.12.2025
  • 17:40 Uhr
Matthew Stafford (LA Rams)
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 29.12.2025
  • 16:57 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Detroit Lions at Minnesota Vikings Dec 25, 2025; Minneapolis, Minnesota, USA; Detroit Lions quarterback Jared Goff (16) and tight end Shane Zylstra (84) speak bef...
News

Kommentar: Jared Goff ist kein Top-Quarterback!

  • 29.12.2025
  • 16:54 Uhr
Gewinner und Verlierer von Week 17
News

Week 17: Auch Sieger sind manchmal Verlierer

  • 29.12.2025
  • 16:49 Uhr
Böse Niederlage für Rodgers und die Steelers
News

Steelers unter Druck: Das sagt Rodgers

  • 29.12.2025
  • 15:12 Uhr

NFL: Überraschung geglückt! Olympiasiegerin als Fotografin am Spielfeld

  • Video
  • 01:05 Min
  • Ab 0