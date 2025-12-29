NFL: Kansas City Chiefs - Head Coach Andy Reid verkündet Zukunftsentscheidung

Die Kansas City Chiefs verpassen erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit die Playoffs. Head Coach Andy Reid bezieht Stellung zu seiner Zukunft.

Die Kansas City Chiefs blicken auf eine Serie von zehn Saisons in Folge mit Playoff-Teilnahme zurück.

In dieser Spielzeit wird die Postseason allerdings erstmals wieder ohne den Dauergast aus Missouri ausgetragen. Mit einer 6-10-Bilanz einen Spieltag vor Ende der Regular Season erlebte die Franchise eine Saison zum Vergessen.

Head Coach Andy Reid denkt wenige Tage vor dem Ende seiner 13. NFL-Saison als Cheftrainer der Chiefs jedoch nicht an einen Rücktritt. "Ich denke, ich komme zurück, oder?", wird der 67-Jährige von "ChiefsDigest.com" zitiert.

"Wenn sie mich zurückhaben wollen, komme ich zurück. In diesem Geschäft weiß man nie, das ist eine schwierige Frage. Aber ich habe es vor, ja", betonte Reid.

Im Vorjahr hatte "Big Red" einen Mehrjahresvertrag unterschrieben, der ihn bis inklusive der Spielzeit 2029 an die Franchise bindet.