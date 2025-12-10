NFL: Quarterback Rivers kehrt zu Colts zurück

Philip Rivers kehrt aus dem Ruhestand zurück und hilft bei seinem früheren NFL-Team Indianapolis Colts aus. Wie die Colts am Mittwoch bekannt gaben, nahm die Franchise den mittlerweile 44-Jährigen in den Trainingskader ("Practice Squad") auf. Indianapolis reagierte damit auf die großen personellen Probleme auf der Quarterback-Position, nachdem die Saison für Daniel Jones mit einem Achillessehnenriss vorbei ist und seinen Ersatzmann Riley Leonard Knieprobleme plagen.

Rivers hatte seine Karriere ursprünglich nach der Saison 2020/21 beendet. Vor seinem Abschied war der Routinier nach 16 Spielzeiten im Trikot der San Diego und Los Angeles Chargers noch ein Jahr für die Colts aufgelaufen.

Indianapolis hatte nach einem starken Saisonstart zuletzt dreimal in Folge verloren, in der AFC South ist das Team mit 8:5 Siegen nur noch Dritter hinter den Jacksonville Jaguars (9:4) und den Houston Texans (8:5). Jones verletzte sich am vergangenen Sonntag bei der Niederlage in Jacksonville (19:36), am Montag bestätigte Headcoach Shane Steichen das Saisonaus für seine Nummer eins. Der 28-Jährige, der die vergangenen beiden Spiele mit einem gebrochenen Wadenbein bestritten hatte, muss operiert werden.

Am Sonntag (22.25 Uhr MEZ) geht es für die Colts im Rennen um ein Play-off-Ticket zu den starken Seattle Seahawks. Ob Rivers dann tatsächlich im Kader oder sogar auf dem Feld stehen wird, ist noch offen.