Anzeige
American Football

NFL Roster Cuts: Entscheidung um Deutschen Jakob Johnson gefallen

  • Aktualisiert: 26.08.2025
  • 20:37 Uhr
  • ran.de

Jakob Johnson muss einmal mehr um seinen Platz in der NFL bangen. Die Houston Texans haben den deutschen Fullback entlassen.

Jakob Johnson muss sich ein neues Team suchen!

Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, haben die Houston Texans den deutschen Fullback im Rahmen der NFL Roster Cuts entlassen.

Anzeige
Anzeige

NFL: Jakob Johnson verpasst finalen Kader der Texans

Die Franchise hatte den 30-Jährigen zu Beginn der Offseason nach Texas geholt. Johnson absolvierte dort die gesamte Saisonvorbereitung inklusive des Training Camp und spielte auch Preseason. In drei Spielen kam der Stuttgarter dabei bei 66 Snaps zum Einsatz.

Trotz ansprechender Leistungen reichte es damit nicht für den finalen 53-Mann-Kader. Als Routinier muss Johnson, da er mehr als vier Spielzeiten bereits in der NFL gespielt hat, nach seiner Entlassung jedoch nicht das Waiver Wire durchlaufen. Er wird direkt zum Free Agent, wodurch ihn interessierte Teams stattdessen direkt unter Vertrag nehmen können.

Anzeige
Anzeige

Kehrt Jakob Johnson nach Houston zurück?

Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass er in Houston bleibt und das Team ihn über den Practice Squad zurückholt.

Nach einer unglücklichen vergangenen Saison, geprägt von mehrfachen Entlassungen und erneuten Rückholaktionen bei den New York Giants ist die Zukunft des Fullbacks damit erneut ungewiss.

Mehr News und Videos
2196123499
News

Kelce und Swift mit Mega-Verkündung!

  • 26.08.2025
  • 21:29 Uhr
Kelce und Swift sind verlobt
News

"It's a love story": Kelce und Popstar Swift verlobt

  • 26.08.2025
  • 21:06 Uhr
2191893740
News

NFL oder nicht? So stehen die Chancen der Deutschen

  • 26.08.2025
  • 20:25 Uhr

NFL: Ist Daniels der Gewinner der McLaurin-Verlängerung bei den Commanders?

  • Video
  • 01:50 Min
  • Ab 0

NFL: Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt! Superstars vor Mega-Hochzeit

  • Video
  • 01:16 Min
  • Ab 0

NFL: McCaffrey sorgt für Entsetzen! Heftige Verwechselung bei Fantasy-Draft

  • Video
  • 01:10 Min
  • Ab 0

NFL: Nach Robinson-Trade - welches Team hat das beste RB-Duo?

  • Video
  • 02:32 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Tampa Bay Buccaneers Minicamp Jun 11, 2025; Tampa, FL, USA; Tampa Bay Buccaneers defensive tackle Desmond Watson (56) works out at One Buc Place. Tampa One Buc Pl...
News

Bucs entlassen schwersten NFL-Spieler

  • 26.08.2025
  • 17:22 Uhr

NFL: Zu übergewichtig! Bucs treffen Entscheidung bei Desmond Watson

  • Video
  • 01:11 Min
  • Ab 0
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 26.08.2025
  • 15:21 Uhr