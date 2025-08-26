American Football
NFL Roster Cuts: Entscheidung um Deutschen Jakob Johnson gefallen
- Aktualisiert: 26.08.2025
- 20:37 Uhr
- ran.de
Jakob Johnson muss einmal mehr um seinen Platz in der NFL bangen. Die Houston Texans haben den deutschen Fullback entlassen.
Jakob Johnson muss sich ein neues Team suchen!
Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, haben die Houston Texans den deutschen Fullback im Rahmen der NFL Roster Cuts entlassen.
NFL: Jakob Johnson verpasst finalen Kader der Texans
Die Franchise hatte den 30-Jährigen zu Beginn der Offseason nach Texas geholt. Johnson absolvierte dort die gesamte Saisonvorbereitung inklusive des Training Camp und spielte auch Preseason. In drei Spielen kam der Stuttgarter dabei bei 66 Snaps zum Einsatz.
Trotz ansprechender Leistungen reichte es damit nicht für den finalen 53-Mann-Kader. Als Routinier muss Johnson, da er mehr als vier Spielzeiten bereits in der NFL gespielt hat, nach seiner Entlassung jedoch nicht das Waiver Wire durchlaufen. Er wird direkt zum Free Agent, wodurch ihn interessierte Teams stattdessen direkt unter Vertrag nehmen können.
Kehrt Jakob Johnson nach Houston zurück?
Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass er in Houston bleibt und das Team ihn über den Practice Squad zurückholt.
Nach einer unglücklichen vergangenen Saison, geprägt von mehrfachen Entlassungen und erneuten Rückholaktionen bei den New York Giants ist die Zukunft des Fullbacks damit erneut ungewiss.