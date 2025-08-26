Jakob Johnson muss einmal mehr um seinen Platz in der NFL bangen. Die Houston Texans haben den deutschen Fullback entlassen.

NFL: Jakob Johnson verpasst finalen Kader der Texans

Die Franchise hatte den 30-Jährigen zu Beginn der Offseason nach Texas geholt. Johnson absolvierte dort die gesamte Saisonvorbereitung inklusive des Training Camp und spielte auch Preseason. In drei Spielen kam der Stuttgarter dabei bei 66 Snaps zum Einsatz.

Trotz ansprechender Leistungen reichte es damit nicht für den finalen 53-Mann-Kader. Als Routinier muss Johnson, da er mehr als vier Spielzeiten bereits in der NFL gespielt hat, nach seiner Entlassung jedoch nicht das Waiver Wire durchlaufen. Er wird direkt zum Free Agent, wodurch ihn interessierte Teams stattdessen direkt unter Vertrag nehmen können.