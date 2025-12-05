NFL: Saisonaus für Cardinals-Quarterback Murray

Die Arizona Cardinals aus der National Football League (NFL) müssen für den Rest der Saison auf Quarterback Kyler Murray verzichten. Der 27-Jährige laboriert seit dem fünften Spieltag an einer Fußverletzung, die sich nicht wie erhofft in eine positive Richtung entwickelt hat. Das bestätigte Headcoach Jonathan Gannon am Freitag nach dem Training des Teams.

Murray hätte theoretisch in dieser Woche wieder ins Training einsteigen können, die Cardinals haben mit einer Bilanz von drei Siegen und neun Niederlagen aber ohnehin keine Chance mehr auf die Play-offs. "Es macht keinen Sinn, ihn zurückzubringen. Er ist für dieses Jahr raus", sagte Gannon. Als Ersatz für Murray fungiert Jacoby Brissett.