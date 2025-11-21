American Football
NFL: Schiedsrichter bei Houston Texans vs. Buffalo Bills verletzt vom Platz gefahren
- Veröffentlicht: 21.11.2025
- 07:44 Uhr
- ran.de
Beim NFL-Spiel zwischen den Houston Texans und den Buffalo Bills kommt es zu einer mutmaßlich schweren Verletzung. Dieses Mal trifft es jedoch keinen Spieler, sondern den Schiedsrichter.
Verletzungen sind in der NFL leider an der Tagesordnung, im Spiel zwischen den Houston Texans und den Buffalo Bills (23:19) traf es jedoch keinen Spieler.
Mitte des dritten Viertels musste Hauptschiedsrichter Adrian Hill vom Platz gefahren werden, nachdem er sich ohne Fremdeinwirkung am Bein verletzt hatte.
Zuvor lief er wie gewohnt einem Spielzug nach, als er plötzlich aufsprang und sich an sein Bein fasste. Anschließend konnte er kein Gewicht auf sein Bein verlagern.
NFL: Schiedsrichter Hill seit 2010 in der NFL aktiv
Nachdem Hill abtransportiert wurde, übernahm Roy Ellison die weiße Mütze als Zeichen des hauptverantwortlichen Spielleiters und führte die Partie bis zum Ende.
Hill ist seit 2010 in unterschiedlichen Rollen als Schiedsrichter in der NFL tätig. Seit 2019 leitet er Spiele als "White Hat", also als Hauptschiedsrichter auf dem Feld.