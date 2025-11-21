Anzeige
American Football

NFL: Schiedsrichter bei Houston Texans vs. Buffalo Bills verletzt vom Platz gefahren

  • Veröffentlicht: 21.11.2025
  • 07:44 Uhr
  • ran.de

Beim NFL-Spiel zwischen den Houston Texans und den Buffalo Bills kommt es zu einer mutmaßlich schweren Verletzung. Dieses Mal trifft es jedoch keinen Spieler, sondern den Schiedsrichter.

Verletzungen sind in der NFL leider an der Tagesordnung, im Spiel zwischen den Houston Texans und den Buffalo Bills (23:19) traf es jedoch keinen Spieler.

Mitte des dritten Viertels musste Hauptschiedsrichter Adrian Hill vom Platz gefahren werden, nachdem er sich ohne Fremdeinwirkung am Bein verletzt hatte.

Zuvor lief er wie gewohnt einem Spielzug nach, als er plötzlich aufsprang und sich an sein Bein fasste. Anschließend konnte er kein Gewicht auf sein Bein verlagern.

Anzeige
Anzeige

NFL: Schiedsrichter Hill seit 2010 in der NFL aktiv

Nachdem Hill abtransportiert wurde, übernahm Roy Ellison die weiße Mütze als Zeichen des hauptverantwortlichen Spielleiters und führte die Partie bis zum Ende.

Hill ist seit 2010 in unterschiedlichen Rollen als Schiedsrichter in der NFL tätig. Seit 2019 leitet er Spiele als "White Hat", also als Hauptschiedsrichter auf dem Feld.

Anzeige
Mehr News und Videos
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 21.11.2025
  • 08:05 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 21.11.2025
  • 08:00 Uhr

NFL - Josh Allen frustriert nach acht Sacks: "Das macht keinen Spaß"

  • Video
  • 01:51 Min
  • Ab 0

NFL: Experten - "Chiefs müssen Jonathan Taylor stoppen"

  • Video
  • 04:57 Min
  • Ab 0
Jacksonville Jaguars v Cincinnati Bengals - NFL 2025
News

"Sah fantastisch aus": Burrow-Comeback rückt näher

  • 21.11.2025
  • 07:13 Uhr
Buffalo Bills v Houston Texans
News

Alarmstufe Rot in Buffalo! Bills verlieren gegen Texans

  • 21.11.2025
  • 06:43 Uhr

NFL – Wechsel zu Philly für doppeltes Gehalt? Skattebo reagiert

  • Video
  • 01:05 Min
  • Ab 0

NFL – Chiefs-Coordinator schießt gegen Trump: "Hat keine Ahnung"

  • Video
  • 01:11 Min
  • Ab 0

NFL - GMFB blickt auf Sanders-Debüt: "Darf nur um die Browns gehen"

  • Video
  • 04:23 Min
  • Ab 0

NFL - Dolphins-Star verrät: Ronaldo-Jubel "war geplant

  • Video
  • 06:41 Min
  • Ab 0