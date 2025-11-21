Beim NFL-Spiel zwischen den Houston Texans und den Buffalo Bills kommt es zu einer mutmaßlich schweren Verletzung. Dieses Mal trifft es jedoch keinen Spieler, sondern den Schiedsrichter.

Verletzungen sind in der NFL leider an der Tagesordnung, im Spiel zwischen den Houston Texans und den Buffalo Bills (23:19) traf es jedoch keinen Spieler.

Mitte des dritten Viertels musste Hauptschiedsrichter Adrian Hill vom Platz gefahren werden, nachdem er sich ohne Fremdeinwirkung am Bein verletzt hatte.

Zuvor lief er wie gewohnt einem Spielzug nach, als er plötzlich aufsprang und sich an sein Bein fasste. Anschließend konnte er kein Gewicht auf sein Bein verlagern.