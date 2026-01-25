Broncos-Quarterback Bo Nix fällt nach seiner Knöchelverletzung für mehrere Wochen aus. Laut einem Bericht steht auch schon fest, ab wann er wieder sportlich aktiv werden kann.

Dass Bo Nix das AFC Championship Game seiner Denver Broncos gegen die New England Patriots (ab 21 Uhr im Liveticker) verpasst, ist längst bekannt – nun gibt es offenbar auch Klarheit über die Dauer seiner Pause. Der Quarterback wird nach seiner Operation am rechten Knöchel voraussichtlich rund zwölf Wochen aussetzen müssen, wie "ESPN" berichtet.

Die Operation fand bereits in der vergangenen Woche statt und verlief planmäßig. Entscheidend ist nun vor allem die Rehabilitationsphase, die als besonders anspruchsvoll gilt, heißt es. In den ersten vier Wochen darf Nix demnach den Knöchel nicht belasten.

Damit ist auch das ohnehin unrealistische Szenario eines Comebacks im Super Bowl LX am 8. Februar vom Tisch. Selbst im Falle eines Finaleinzugs der Broncos wäre ein Einsatz des Quarterbacks medizinisch nicht vertretbar.

Die Verletzung hatte sich Nix in der Overtime des Divisional-Round-Spiels gegen die Buffalo Bills zugezogen. Head Coach Sean Payton hatte unmittelbar danach bestätigt, dass Jarrett Stidham im AFC Championship Game starten wird.