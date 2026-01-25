Die Defense der Seattle Seahawks überragt. Sie erinnert nicht nur optisch an die legendäre Legion of Boom, die zwei Mal den Super Bowl erreichte, es gibt auch zahlenmäßig einige Parallelen. Von Kai Esser "Defense wins Championships", heißt es in einem altbekannten Sprichwort. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

NFL: Playoff-Spiele im Relive auf Joyn Bei kaum einem Team in den vergangenen Jahren könnte das so klar zutreffen, wie bei den 2025er Seattle Seahawks. Die Defense ist die ganz klare Stärke des Teams von Mike Macdonald, einem ehemaligen Koordinator auf der defensiven Seite. Das Mantra der Seahawks-Franchise war eigentlich schon immer eine harte Defense. In dieser Saison ist sie besonders hart - und zeigt einige Parallelen zur legendären "Legion of Boom".

Seattle Seahawks auf dem Level von 2013 Nur ein Beispiel: In seiner gesamten Karriere blieben Teams von Kyle Shanahan, seines Zeichens Head Coach der San Francisco 49ers, nur in vier von 149 Spielen ohne eigenen Touchdown. Zwei davon sind die jüngsten beiden Partien gegen die Seahawks.

Als würde das alleine nicht reichen, lässt sich das auch mit Zahlen untermauern: In nun 18 Saisonspielen ließen die Seahawks nur 16,6 Punkte zu. Nicht nur Spitze der NFL, sondern nur zwei Pünktchen mehr als die Seahawks von 2013, die am Ende dominant den Super Bowl gewannen. Kurios wird es bei den Yards pro Spiel: 283,1 erlaubte Seattle in dieser Saison - auf das Zehntel genau so viele wie die 2013er Hawks zuließen.

