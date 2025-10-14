NFL-Spiel in Berlin: Kinder-TV-Übertragung bei Toggo

Beim Deutschland-Gastspiel der National Football League (NFL) in Berlin am 9. November (15.30 Uhr) wird es ergänzend zur klassischen Liveübertragung im Free-TV bei RTL ein Sonderformat für Kinder und Jugendliche geben. Das Spiel am 36. Jahrestag des Mauerfalls zwischen den Atlanta Falcons und den Indianapolis Colts im Olympiastadion wird ohne klassische Werbepausen und von Kindern co-kommentiert und mitgestaltet auch auf Toggo live zu sehen sein.

Statt klassischer Spots werde es etwa in den Werbepausen "Interviews und spannende Geschichten" aus dem Berliner Olympiastadion geben. "Wir freuen uns sehr, dass Toggo das 2025 NFL Berlin Game zu einem echten TV-Familienereignis macht", sagte Alexander Steinforth, General Manager der NFL Deutschland: "Durch die kindgerechte Aufbereitung wird Football für Kinder greifbar und spannend erklärt, während Eltern gemeinsam mit ihren Kids mitfiebern können."

Die NFL hat sich verpflichtet, mindestens bis 2028 Partien in Deutschland zu veranstalten. Die Premiere fand 2022 in München statt mit dem Spiel der Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady gegen die Seattle Seahawks. Berlin ist nach München und Frankfurt der dritte deutsche Gastgeber eines NFL-Saisonspiels.