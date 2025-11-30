NFL: Stafford bricht Brady-Rekord - Siegesserie der Rams reißt

Quarterback-Oldie Matthew Stafford hat einen Rekord von Tom Brady gebrochen, den siebten Sieg in Folge mit den Los Angeles Rams in der NFL aber verpasst. Der 37-Jährige warf beim 28:31 bei den Carolina Panthers im ersten Viertel den Pass zur frühen 7:0-Führung - und damit seinen 28. Touchdown-Pass in Folge ohne Interception. Damit überbot er die alte Bestmarke der Quarterback-Legende Brady aus den Spielzeiten 2010 und 2011.

Acht Minuten später warf Stafford den Ball allerdings zum Gegner, damit konnte er den Rekord nicht weiter ausbauen. Eine weitere Interception drei Minuten später führte zum zweiten Touchdown der Panthers und einem 7:14-Rückstand zur Halbzeit. Dennoch gingen die Rams wieder in Führung, auch weil Stafford einen weiteren Touchdown einleitete. Doch kurz vor Schluss besiegelte er die dritte Saisonniederlage, als er nach einem Sack den Ball an den Gegner verlor. Los Angeles ist dennoch mit neun Siegen auf Play-off-Kurs.