NFL: Star-Quarterback Burrow kehrt zurück

Star-Quarterback Joe Burrow von den Cincinnati Bengals kehrt in den Spielbetrieb der National Football League (NFL) zurück. Der 28-Jährige wird nach überstandener Verletzung im prestigeträchtigen Divisionsduell an Thanksgiving bei den Baltimore Ravens in der Nacht auf Freitag (2.20 Uhr/DAZN) wieder dabei sein.

Burrow hatte sich Mitte September eine Verletzung des Großzehengelenks ("turf toe") zugezogen und war seitdem ausgefallen. Er war damals gegen die Jacksonville Jaguars zu Fall gebracht worden, mehrere Spieler stürzten danach auf ihn. Burrow humpelte zunächst und legte sich dann auf den Boden. Später musste er auf dem Weg in die Kabine gestützt werden, er verließ das Stadion schließlich auf Krücken.

2020 und 2023 hatten Verletzungen Burrows Saison vorzeitig beendet - jetzt kehrt er unter großem Bohei zurück. "He's back", schrieben die Bengals bei X, der offizielle Kanal der NFL kommentierte: "The Dark Knight Returns".

Cincinnati steht allerdings mit einer Bilanz von 3:8 Siegen vor der nächsten enttäuschenden Saison, die "Postseason" ist nur noch theoretisch erreichbar. Seit 2015 haben es die Bengals nur zweimal in die Play-offs geschafft (2021 und 2022).