NFL: Steelers-Headcoach Tomlin tritt nach 19 Jahren zurück

Headcoach Mike Tomlin ist nach dem Aus der Pittsburgh Steelers in der ersten Runde der Play-offs der NFL zurückgetreten. Das gab die Franchise aus Pennsylvania am Tag nach der Niederlage gegen die Houston Texans (6:30) bekannt. Der 53-jährige Amerikaner war mit einer Amtszeit von 19 Jahren der dienstälteste Trainer der Liga.

"Nach langem Überlegen und Reflektieren habe ich entschieden, als Headcoach der Pittsburgh Steelers zurückzutreten", wird Tomlin in einer Stellungnahme der Steelers zitiert. Es sei eine "Ehre" gewesen, "das Team zu führen", fügte er an.

Tomlin informierte die Mannschaft um Quarterback-Altstar Aaron Rodgers sowie Präsident Art Rooney II in einem Meeting über seine Entscheidung. "Ich bin extrem dankbar für Mikes harte Arbeit", sagte Rooney und betonte: "Es ist schwer, den Respekt in Worte zu fassen, den ich für Trainer Tomlin habe."

Tomlins Vertrag war noch bis zum Ende der Saison 2026/27 datiert. Tomlin war im Januar 2007 als Headcoach zu den Steelers gekommen. In der darauffolgenden Saison zog er mit Pittsburgh in den Super Bowl XLIII ein, in dem er gegen die Arizona Cardinals den sechsten und bislang letzten NFL-Titel in die "Steel City" holte. Insgesamt erreichte Tomlin 13-mal die Play-offs. In den fast zwei Jahrzehnten kam er in jeder Spielzeit auf eine positive Bilanz mit mehr Siegen als Niederlagen. In den letzten sieben Jahren scheiterten die Steelers allerdings jeweils zum Auftakt der Play-offs.

Lange Amtszeiten ihrer Trainer haben bei den Steelers Tradition. Tomlin war erst der dritte Headcoach seit 1969. Die Zukunft von Routinier Rodgers ist dagegen noch nicht geklärt. Der 42 Jahre alte Spielmacher könnte gegen die Texans allerdings sein letztes NFL-Spiel absolviert haben.